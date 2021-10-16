بمشاركة محرز.. مانشستر سيتي يواصل المطاردة بالفوز على بيرنلي

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه بيرنلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة غياب الثنائي البرازيلي إيدرسون وجابرييل جيسوس بسبب انتهاء مباريات تصفيات أمريكا اللاتينية لكأس العالم في توقيت متأخر، فيما غاب الإسباني فيران توريس بسبب إصابة لحقت به في نهائيات دوري الأمم الأوروبية.

وشارك النجم الجزائري رياض محرز منذ بداية المواجهة التي تسيدها مانشستر سيتي، حيث بادر محرز بعمل فردي رائع في الدقيقة الخامسة وتسديدة على حدود المنطقة تصدى لها الحارس نك بوب.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 12 بتسديدة من فيل فودين تصدى لها الحارس ليتابعها البرتغالي برناردو سيلفا في الشباك.

واصل سيتي فرض إيقاعه وخطورته بفرصة أخرى أهدرها جواو كانسيلو في الدقيقة 15 على يد بوب مرة أخرى، فيما كاد ماكسويل كورنيه أن يسجل لصالح بيرنلي في الدقيقة 22، ولكن الحارس البديل زاكاري ستيفين نجح في الإبعاد.

وفي الدقيقة 32 عاد محرز مرة أخرى بتسديدة خطرة ولكن استمر بوب في تصدياته، بينما أطلق رحيم سترلينج كرة من لمسة واحدة أبعدها دفاع الضيوف لينتهي الشوط الأول بتقدم سيتي 1-0.

مرة ثالثة كاد محرز أن يسجل في الدقيقة 50 بتسديدة قوية ولكنها ارتطمت بالعارضة هذه المرة وتحولت إلى ركلة مرمى، فيما سجل مانشستر سيتي الهدف الثاني أخيرا في الدقيقة 72 بتسديدة من النجم البلجيكي كيفن دي بروين في الزاوية اليسرى.

أجرى بيب جوارديولا مدرب سيتي أول تبديلاته بعد الهدف الثاني بنزول روبن دياز بدلا من أيميريك لابورت، وهي الفترة التي شكل خلالها بيرنلي خطورة حقيقية، بتسديدة من أشلي بارنز في الدقيقة 76 مرت فوق العارضة، وتسديدة أخرى من كريس وود في الدقيقة 80 لاقت المصير ذاته.

اختتم جوارديولا تبديلاته في الدقيقة 84 بنزول فيرناندينيو بدلا من دي بروين، ثم في الدقيقة 93 بنزول كول بالمر بدلا من برناردو سيلفا.

بهذه النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر، وبانتظار نتيجة مباراة تشيلسي (16 نقطة) ضد برينتفورد، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر.