لا جديد يذكر.. مانشستر يونايتد يسقط أمام ليستر سيتي برباعية

سقط مانشستر يونايتد أمام ضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة شهدت عودة هاري ماجواير لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي بينما اكتفى راشفورد بالوجود على مقاعد البدلاء.

على الجانب الآخر، عاد جوني إيفانز لتشكيل ليستر سيتي مع غياب يانيك فيسترجارد.

في سيناريو مكرر لما يعيشه مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي في السنوات الأخيرة، كانت المشكلة الأكبر في عدم قدرة لاعبي مانشستر على مجاراة الضغط القادم من ليستر سيتي.

هدف المباراة الأول لمانشستر يونايتد جاء عن طريق ميسون جرينوود بتسديدة بعيدة المدى سكنت شباك شمايكل في الدقيقة 19.

رد ليستر سيتي جاء عن طريق يوري تليمانس بعد ان استغل كليتشي إيهيناتشو بطئ ماجواير في الخروج بالكرة ليقطعها ويمررها للبلجيكي الذي سدد بقوة ليتعادل لأصحاب الأرض قبل ربع ساعة على نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني شهد تبادل في السيطرة بين الفريقين مع خطورة أكبر لليستر سيتي وسط تأق ديفيد دي خيا.

الدقائق الـ12 الأخيرة كانت الأكثر جنونا في المباراة، البداية كانت بضربة ركنية لم ينجح لاعبو مانشستر يونايتد في التعامل معها ليسدد بيريز بقوة ويتصدى لها ديفيد دي خيا وتتهادى أمام سوينجو الذي أودعها الشباك.

دقيقتان بعد ذلك ورد مانشستر يونايت جاء عن طريق ماركوس راشفورد بعد كرة طولية من فيكتور ليندلوف أسكنها العائد من الإصابة الشباك.

ليستر سيتي لعب ضربة البداية مجددا واتجه بالكرة نحو الجانب الأيسر ليعرقل وان بيساكا كاستاني وتصل الكرة لأيوزي بيريز الذي لعب الكرة لجيمي فاردي دون رقابة سددها بقوة على يسار ديفيد دي خيا.

حاول مانشستر يونايتد إدراك التعادل دون خطوة تذكر ليطلق باتسون داكا رصاصة الرحمة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بطريقة مشابهة لهدف سوينجو ودون رقابة من دفاع الشياطين الحمر.

ليستر سيتي أنهى سلسلة لا هزيمة مانشستر يونايتد خارج قواعده والمستمرة منذ 19 يناير 2019.

الثعالب فازوا على مانشستر يونايتد في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى منذ 1973.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 11 في المركز العاشر بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة في المركز الرابع.