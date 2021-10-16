الشعباني: انتظرت أفضل من ذلك.. ومباراة الإياب لن تكون سهلة على المصري

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 18:15

كتب : عبد الرحمن فوزي

معين الشعباني مدرب المصري أمام ريفينيو أوثورتي

شدد معين الشعباني مدرب المصري على أنه كان ينتظر نتيجة أفضل من التعادل بدون أهداف أمام فريق ريفينيو أوثورتي ولكن اللياقة البدنية هي من أثرت على أداء فريقه.

وتعادل المصري مع ريفينيو أوثوروتي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وقال الشعباني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 3 عقب المباراة: "كنت انتظر أفضل من ذلك، كنا في حالة جيدة في الشوط الأول وأضعنا أربع فرص من المفترض ألا تضيع، بالإضافة إلى ركلة جزاء".

واستمر "الشوط الثاني تعبنا بدنيا لأن أسبوعين أو ثلاثة غير كافيين لتجهيز الفريق، ولكن أشكر اللاعبين لتقديمهم مردود أكبر من طاقتهم، وعلى كل حال فتلك المباراة ستكون نافعة لنا بدنيا".

وتابع "الفريق الأوغندي محترم ومباراة الإياب لن تكون سهلة، نتيجة التعادل السلبي مرضية ولكن يلزم الحذر الكبير، أمامي أسبوع لتجهيز اللاعبين ونتمنى أن يكون التأهل من نصيبنا".

وأضاف "نلعب مباريات الدوري بالكامل على عشب طبيعي واليوم كنا نلعب على عشب صناعي وهذا يقلقنا قليلا، ولكن كما قلت أضعنا العديد من الفرص، هذه أشياء تحدث في كرة القدم ولكن في مباريات مثل تلك يجب أن تكون كل كرة في الشباك خصوصا وأنت تلعب خارج أرضك".

وشدد" الشوط الثاني كان واضح بأننا بدنيا تعبنا ولذلك التغييرات كانت هدفها الحفاظ على النتيجة، يجب أن نكون واقعيين، اللاعبون لم يعودوا قادرين على الركض للأمام، لذلك كان لا يجب أن نترك مساحات بالخلف وأن نخلق توازن أفضل ونجاري المباراة بالمتاح"

وتحدث الشعباني عن غياب صفقات المصري الجديدة والتي لن تشارك في البطولة إلا مع دور المجموعات قائلا: "يجب أن نتقبل الواقع ونلعب باللاعبين المتاحين ويجب أن يكونوا على قدر الثقة، وهم قادرين على التحسن والمصري قادر على التحسن بمجموعة اللاعبين تلك والذهاب بعيدا"

وأتم "ما أقلقني هو الكم وليس الكيف، اليوم أجرينا التبديلات ولم يتبق لدينا لاعبين على دكة البدلاء سوى حارسي مرمى، وكان هذا هو الواقع، لدينا ظروف استثنائية بسبب كورونا وعدم تسجيل اللاعبين الجدد، ولكن يجب أن نلعب ونضحي ونجهتد وسنذهب بعيدا"

وستقام مباراة العودة في مصر يوم السبت المقبل 23 أكتوبر، ويحتاج المصري للفوز بأي نتيجة لحسم تأهله لدور الـ 32 الثاني.

ويفتتح المصري مبارياته في الدوري المصري أمام غزل المحلة في مباراة لم يتم تحديد موعدها بعد.

المصري ريفينيو أوثورتي كأس الكونفدرالية الإفريقية
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