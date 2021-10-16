تشكيل تشيلسي - لوكاكو يقود البلوز وجيمس يعود على مقاعد البدلاء

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 17:35

كتب : أحمد أباظة

لوكاكو تشيلسي زينيت دوري أبطال أوروبا

أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد في ختام منافسات سبت الأسبوع الثامن للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد المباراة غياب أنطونيو روديجر بسبب تعرضه لإصابة في الظهر مع منتخب ألمانيا، وتياجو سيلفا العائد متأخرا من مباريات تصفيات كأس العالم مع البرازيل، مع استمرار غياب كريستيان بوليسيتش بسبب إصابة في الكاحل.

يغيب أيضا المغربي حكيم زياش بسبب آلام في الرأس، فيما تعافى روميلو لوكاكو من الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب بلجيكا ليظهر في التشكيل الأساسي.

أخبار متعلقة
صن: برشلونة يراقب دفاع تشيلسي لدعم صفوفه بالمجان لوكاكو: فترتي الأولى مع تشيلسي كانت مؤلمة سكاي: روديجر لا يستبعد البقاء في تشيلسي ولكن كل الخيارات مفتوحة توخيل عن التوقفات الدولية: لسنا سعداء بها ولا أحد يبالي برأينا

أخيرا عاد ريس جيمس من إصابة الكاحل التي تعرض لها قبل التوقف الدولي، ولكنه على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تريفو شالوبا - أندرياس كريستنسن – مالانج سار

خط الوسط: سيزار أزبيليكويتا – روبن لوفتس تشيك – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش - بن تشيلويل

خط الهجوم: تيمو فيرنر – روميلو لوكاكو

ويحتل تشيلسي المركز الثالث مؤقتا بـ16 نقطة، إذ يمكنه استعادة الصدارة بالفوز، والتي يملكها حاليا ليفربول بـ18 نقطة، فيما يحتل برينتفورد المركز الثامن بـ12 نقطة.

تشيلسي برينتفورد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الشعباني: انتظرت أفضل من ذلك.. ومباراة الإياب لن تكون سهلة على المصري 7 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر في إنجلترا - برينتفورد ضد تشيلسي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة محرز.. مانشستر سيتي يواصل المطاردة بالفوز على بيرنلي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا جديد يذكر.. مانشستر يونايتد يسقط أمام ليستر سيتي برباعية 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - لوكاكو يقود البلوز وجيمس يعود على مقاعد البدلاء 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الثانية – أسوان يشارك المنيا الصدارة.. وفوز أول لـ بترول أسيوط 49 دقيقة | الدرجة الثانية
استراحة دوري أبطال إفريقيا – الحرس الوطني (0)-(1) الأهلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ضربة بداية الشعباني.. المصري يعود من أوغندا بتعادل مع ريفينيو أوثورتي ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري