في الدرجة الثانية – أسوان يشارك المنيا الصدارة.. وفوز أول لـ بترول أسيوط

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 17:33

كتب : رضا السنباطي

أسوان - البداري

اعتلى أسوان صدارة ترتيب المجموعة الأولى لدوري الدرجة الثانية (مجموعة الصعيد) بالشراكة مع المنيا، فيما حقق بترول أسيوط أول فوز هذا الموسم.

وأقيمت اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى (مجموعة الصعيد) من دوري الدرجة الثانية المصري.

وحقق أسوان فوزا كبيرا على البداري بأربعة أهداف مقابل هدف.

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سجل محمد جدو ثلاثة أهداف (هاتريك)، فيما سجل عمرو رضا الرابع، وفي المقابل سجل حسام علي هدف البداري الوحيد.

الفوز رفع رصيد أسوان إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب مجموعة الصيد، وبالشراكة مع المنيا صاحب المباراة الأقل بعد تأجيل مباراته هذه الجولة.

وعلى ملعب قنا، تعادل أصحاب الأرض مع تليفونات بني سويف بدون أهداف.

أما في ديروط، فتعادل أصحاب الأرض مع الألومينيوم بهدف لكل فريق. تقدم الألومينيوم في الدقيقة الـ34 عن طريق مؤمن عبد ربه، وتعادل ديروط من ركلة جزاء في الدقيقة الـ41 عن طريق محمد عادل.

وأهدر الألومينيوم ركلة جزاء في الدقيقة الـ81 عن طريق مصطفى عفروتو، لينتهي اللقاء بالتعادل.

التعادل رفع رصيد الألومينيوم إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما حصل ديروط على أول نقطة.

وفاز كيما أسوان على ملوي بهدفين مقابل هدف، سجلهما هداف المجموعة محمد مناع.

أما بترول أسيوط، فحقق أولى انتصاراته بعد تعادلين، وفاز على الإعلاميين بهدفي كوام إيبواه، ومحمد زلاكة.

وأخيرا، تعادل الفيوم مع المدينة المنورة بهدف لكل فريق. سجل محمود أشرف للفيوم، وتعادل محمد عليان للمدينة المنورة.

في الدرجة الثانية أسوان البداري
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