انتهت دوري أبطال إفريقيا – جيندارميري (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 17:10

كتب : FilGoal

علي معلول يسجل ويحتفل بهدف الأهلي الأول في جيندارميري ناشونال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والحرس الوطني، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق. 76 بدر بانون يشارك بدلا من أليو ديانج.

ق. 75 التعادل لـ جيندارميري. عرضية مهدها لاعب جيندارميري برأسية، وتابعها نونو ديوري بقدمه في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 68 علي لطفي يتصدى ببراعة إلى انفراد من مهاجم جيندارميري

ق. 66 وليد سليمان يشارك بدلا من كهربا.

ق. 64 نونو ديوري يراوغ ياسر إبراهيم بمهارة رائعة وينفرد ويسدد في العارضة العلوية لمرمى علي لطفي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 18 جووول أووول علي معلول يسجل رجلة الجزاء بنجاح .

ق. 16 ركلة جزاااء للأهلي بعد عرقلة من الحارس على قدم محمد شريف.

ق. 14 رأسية من أليو ديانج في يد الحارس.

بداية المباراة

دوري أبطال إفريقيا الأهلي جنديرماري
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