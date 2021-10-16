انتهت دوري أبطال إفريقيا – جيندارميري (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والحرس الوطني، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق. 76 بدر بانون يشارك بدلا من أليو ديانج.

ق. 75 التعادل لـ جيندارميري. عرضية مهدها لاعب جيندارميري برأسية، وتابعها نونو ديوري بقدمه في المرمى مسجلا التعادل.

هدف التعادل لـ فريق الحرس الوطني في شباك الأهلي عن طريق نونو ديوري@ONTimeSportspic.twitter.com/MmkUeJhvxd — FilGoal (@FilGoal) October 16, 2021

ق. 68 علي لطفي يتصدى ببراعة إلى انفراد من مهاجم جيندارميري

ق. 66 وليد سليمان يشارك بدلا من كهربا.

ق. 64 نونو ديوري يراوغ ياسر إبراهيم بمهارة رائعة وينفرد ويسدد في العارضة العلوية لمرمى علي لطفي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 18 جووول أووول علي معلول يسجل رجلة الجزاء بنجاح .

في الدقيقة 19 🔥💥 علي معلول يفتتح أهداف النادي الأهلي في اللقاء عن طريق ضربة جزاء #ستاد_مصر#ONTime_Sports pic.twitter.com/3hmeowOLMp — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 16, 2021

ق. 16 ركلة جزاااء للأهلي بعد عرقلة من الحارس على قدم محمد شريف.

ق. 14 رأسية من أليو ديانج في يد الحارس.

بداية المباراة