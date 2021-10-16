ضربة بداية الشعباني.. المصري يعود من أوغندا بتعادل مع ريفينيو أوثورتي

في ضربة بداية مُعين الشعباني، تعادل المصري مع ريفينيو أوثورتي في مباراة كان يمكن الفوز بها مع ترجمة الفرص.

تعادل المصري مع ريفينيو أوثورتي بلا أهداف على ملعب سانت ماري، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وأهدر عمرو موسى لاعب المصري ركلة جزاء في الدقيقة الـ18 من عمر اللقاء.

مباراة الإياب ستكون يوم السبت المقبل على استاد برج العرب. وسيكون المصري بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة لبلوغ الدور التالي.

التشكيل

مٌعين الشعباني بدأ بتشكيل اضطراري في ظل غيابات القائمة الكبيرة للعوامل المختلفة.

بدأ إسلام صلاح بجانب عمرو موسى في الدفاع، وتواجد إسلام عطية كصانع ألعاب تحت أوستين أموتو المهاجم النيجيري.

🟢 تشكيل المصري – أموتو يقود الهجوم.. وشديد قناوي أساسي أمام ريفينيو أوثورتي pic.twitter.com/6XxMMaiFiE — FilGoal (@FilGoal) October 16, 2021

وصف المباراة

وبدأ المصري المباراة بشكل جيد، فتحصل أوستين أموتو على ركلة جزاء في الدقيقة الـ14.

عمرو موسى تقدم لركلة الجزاء، لكنه سددها في القائم الأيمن.

المصري كاد يسجل مجددا في الدقيقة الـ25 بعد ركنية أخرجها الدفاع، وقابلها فريد شوقي بتصويبة على الطائر في القائم الأيمن.

في المقابل، أهدر ريفينيو أوثورتي أخطر الكرات في الدقيقة الـ31 بعد ركنية مرت من الجميع، وتابعها قلب الدفاع نجيب فيصلي برأسية في القائم الأيسر لأحمد مسعود.

هدأت المباراة بعد ذلك، لكن المصري كاد يتقدم مجددا في الدقيقة الـ41 بعد انطلاقة من محمد عنتر، ثم عرضية أخرجها الدفاع قبل متابعة أموتو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

المصري بدأ الشوط الثاني أيضا بقوة. عرضية من أحمد شديد قناوي في الدقيقة الـ46، قابلها إسلام عطية برأسية فوق المرمى بقليل.

وتواصلت الهجمات في الدقيقة الـ49 بعد انطلاقة من كريم العراقي، ثم عرضية قابلها أموتو برأسية فوق المرمى أيضا.

معين الشعباني أجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ61. شارك محمد عبد اللطيف "جريندو" بدلا من محمد عنتر.

وكاد مسعود يتسبب في الهدف الأول لأصحاب الأرض بالدقيقة الـ63. خروج خاطيء على عرضية وفشل حسن علي في إبعادها، لتصل الكرة إلى لاعب ريفينيو أوثورتي الذي سدد بجانب المرمى بقليل.

الفرص المهدرة تواصلت في الدقيقة الـ75 من كرة ثابتة نفذها إسلام عطية، وقابلها أموتو براسية سهلة في يد الحارس.

وأجرى الشعباني تبديلان جديدان في الدقيقة الـ82. شارك حسين رجب، وزياد فرج بدلا من أحمد شديد قناوي، وأوستين أموتو.

هنا تحول حسين علي إلى ظهير أيسر بدلا من قناوي، وبمعاونة من زياد فرج.

حجاج عويس شارك في الدقيقة الـ92 لإهدار ما تبقى من وقت، بدلا من إسلام عطية، ولينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

مباراة الإياب ستكون يوم السبت المقبل على استاد برج العرب. وسيكون المصري بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة لبلوغ الدور التالي.