كارتيرون: قهرنا الظروف في كينيا

أشاد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بلاعبيه بعد الفوز على مضيفه توسكر الكيني بهدف اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأشار الفرنسي إلى صعوبة الطقس الذي لعب فيه الفريق قائلا في مؤتمر صحفي:"اللقاء كان صعبا، الزمالك واجه منافسا قويا ومنظما، الأجواء كانت صعبة خاصة وأن نسبة الأكسجين في الجو أقل منها في مصر".

وواصل "فخور باللاعبين والفوز على توسكر رغم الظروف التي واجهناها. مباراة العودة ليست سهلة، سنخوضها بأفضل تشكيل ممكن من أجل حسم الفوز والتأهل لدور المجموعات".

وأتم "الفوز بهدف على بطل الدوري الكيني نتيجة جيدة خاصة أن اللاعبين الدوليين انضموا للزمالك مؤخرا وكانوا يعانون من حالة إجهاد".

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ويستضيف الزمالك لقاء الإياب ضد توسكر في ملعب برج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري، ويكفيه التعادل للعبور لدور المجموعات.

ثم يستهل مشوار الدوري المصري الممتاز باستضافة إنبي في الجولة الأولى.