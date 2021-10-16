دوري أبطال إفريقيا - مهارة بنشرقي تنصر الزمالك على توسكر

عاد الزمالك بفوز ثمين خارج القواعد بهدف دون رد على توسكر في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أشرف بنشرقي.

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وعزز الزمالك نتائجه ضد الأندية الكينية بالفوز الحادي عشر من 14 مباراة عبر المسابقات الإفريقية.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان مجددا يوم الجمعة المقبل في لقاء الإياب على ستاد الجيش ببرج العرب.

ووصل بنشرقي إلى الهدف رقم 10 له في المسابقات الإفريقية بقميص الزمالك، معززا تصدره لترتيب هدافي الأبيض الأجانب في المسابقات الإفريقية.

التشكيل

قاد سيف الدين الجزيري هجوم الزمالك ومن خلفه أشرف بنشرقي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو.

في المقابل بدأ توسكر بثنائي هجومي هما: جاكسون ماشاريا وجوشوا مواكاسابا.















































وصف المباراة

حاول إمام عاشور بدء هجمات الزمالك بتسديدة علت العارضة ودون تهديد في الدقيقة الرابعة.

بدأ أصحاب الأرض محاولة تهديد مرمى محمد أبو جبل لكن التسديدات لم تشكل أي جديد على مرماه.

أشرف بنشرقي توغل من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة ارتطمت بأقدام الدفاع في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 16 سدد بونفيس موشيري ركلة ثابتة أبعدها ابو جبل ومن ثم شتتها الدفاع.

حمزة المثلوثي أرسل عرضية متقنة من الجهة اليمنى خرج الحارس أوكوث بواير ممسكا الكرة قبل أن تصل على رأس سيف الدين الجزيري في الدقيقة 19.

أخطر فرص توسكر جاءت عن طريق إبراهيم جوشوا برأسية ارتقى لها أعلى من الجميع لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر لأبو جبل في الدقيقة 28.

باملاك تيسيما حكم اللقاء أشهر أول البطاقات، لسيناجي نافادي لاعب وسط أصحاب الأرض في الدقيقة 36 بعد تدخل قوي على إمام عاشور.

عاشور بعد 6 دقائق تحصل على بطاقة صفراء.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول كاد أن ينهي الزمالك متقدما، بينية من المثلوثي ليوسف أوباما الذي مرر عرضية إلى بنشرقي داخل منطقة الست ياردات، المغربي سدد في يد الحارس بدلا من المرمى.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بنشرقي حاول تصحيح خطأه في بداية الشوط الثاني مباشرة فأرسل عرضية إلى إمام عاشور الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 46.

وبعد دقيقة تلقى بنشرقي بينية من الجهة اليسرى وتوغل وسدد كرة في أعلى الشباك معلنا تقدم الزمالك بالهدف الأول.

حاول أصحاب الأرض إدراك التعادل عن طريق تسديدات جميعها جاءت سهلة في يد أبو جبل.

الدقيقة 61 شهدت 4 تغييرات لتوسكر أجراها روبرت ماتانو المدير الفني لتنشيط الجبهات الهجومية.

وفي الدقيقة 64 سجل محمود حمدي الونش برأسية من عرضية متقنة من طارق حامد لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وبعد دقيقتين ومن لعبة ثنائية بين أوباما وزيزو، سدد الأخيرة كرة على الطائر مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 77 أشرك باتريس كارتيرون شيكابالا بدلا من سيف الدين الجزيري.

وفي الدقيقة 81 أهدر أوباما فرصة الهدف الثاني بعدما تباطأ في تسديد الكرة من انفراد تام.

وبعد 3 دقائق خرج بنشرقي وزيزو وحل بدلا منهما محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

وفي الدقيقة 89 شارك محمد أشرف روقا بدلا من إمام عاشور.

وكاد البديل جيمي ندوينجي أن يصعق الزمالك بهدف التعادل القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع إلا أن كرته مرت بسلام بجوار القائم الأيمن.

فوز يسهل مهمة الزمالك في مباراة الإياب الأسبوع المقبل في القاهرة.