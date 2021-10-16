بيراميدز يقيد عزام ويظفر بتعادل في تنزانيا

انتزع بيراميدز التعادل بدون أهداف أمام مضيفه عزام يونايتد التنزاني اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

وجاءت المباراة قليلة الفرص لتنتهي دون أن تهتز الشباك وسيحسم لقاء الإياب في القاهرة المتأهل للملحق.

وحاول بيراميدز مبكرا بضربة رأس لعلي جبر في الدقيقة الثانية إثر تمريرة عرضية من رمضان صبحي لكن ذهبت الكرة ليد الحارس ماتياس كيجونيا.

ورد عزام بتسديدة إدريس مبومبو لكن تصدى شريف إكرامي في الدقيقة الرابعة.

وسنحت أخطر فرص المباراة في الدقيقة 31 بتمريرة عرضية من أحمد فتحي أخفق الدفاع في إبعادها وأنقذ إدوارد مانياما الموقف بركل الكرة من على خط المرمى.

وأصيب إسلام عيسى ليضطر بيراميدز لإجراء أول تبديل في الدقيقة 32 بإقحام محمود وادي.

قبل أن يصاب الأخير في الدقيقة 55 ويشارك دودو الجباس بدلا منه.

وحاول إبراهيم عادل في الدقيقة 66 لكن تسديدته تصدى لها الحارس.

ودفع المدرب إيهاب جلال بتبديلين جديدين في الدقيقة 83 بنزول عمر جابر وإبراهيم حسن بدلا من إبراهيم عادل وأحمد توفيق.

وسيجري لقاء الإياب في ملعب 30 يونيو في 23 أكتوبر الجاري.

والمتأهل من الناديين سيلعب الملحق ضد فريق تحدده القرعة.

ويشارك بيراميدز في الكونفدرالية للموسم الثالث على التوالي بعدما خسر النهائي في 2020 وودع من الدور نصف النهائي في 2021.