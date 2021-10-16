تشكيل الأهلي – كهربا وشريف يقودان الهجوم أمام الحرس الوطني

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 15:17

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

يقود محمد شريف ومحمود عبد المنعم "كهربا" هجوم الزمالك أمام الحرس الوطني، فيما يحرس علي لطفي المرمى.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي شهد قيادة كهربا للهجوم بجانب محمد شريف، فيما يحرس علي لطفي المرمى في غياب محمد الشناوي.

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ويبدأ عمرو السولية، بجانب حمدي فتحي، وأليو ديانج في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج.

الهجوم: طاهر محمد طاهر – محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة ووليد سليمان وبدر بانون، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وأحمد نبيل كوكا.

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