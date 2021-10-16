إبداع صلاح "القياسي" وهاتريك فيرمينو يقودان ليفربول لدهس واتفورد بخماسية

واصل محمد صلاح نجم مصر هوايته المفضلة ونال من شباك مضيفه واتفورد بطريقة رائعة في لقاء حسمه ليفربول بنتيجة 5-صفر اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتقى ليفربول لصدارة ترتيب الدوري مؤقتا رافعا رصيده إلى 18 نقطة بينما استمر واتفورد في المركز 15 ورصيده 7 نقاط.

وأحرز ساديو ماني الهدف الأول في الدقيقة الثامنة قبل أن يضيف زميله روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وعاد الأخير لزيارة الشباك في الدقيقة 52 قبل أن يسجل صلاح هدفا رائعا في الدقيقة 54، واختتم فيرمينو الخماسية بهدف في الدقيقة 91.

video:1 شاهد هدف محمد صلاح الـ104 في الدوري الإنكليزي الممتاز.



✅محمد صلاح يسجل في 8 مباريات متتالية في جميع المسابقات لأول مرة في مسيرته مع ليفربول#الدوري_الإنكليزي_الممتاز pic.twitter.com/IyWFWC5Lfb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 16, 2021

مباراة من جانب واحد

بدأ ليفربول المباراة دون حارسه الأساسي أليسون بيكر ولاعب وسطه فابينيو، اللذان عادا متأخرين من البرازيل إثر المشاركة في تصفيات كأس العالم.

لذلك بدأ الحارس كاومين كيلير أساسيا وفي وسط الملعب شارك جيمس ميلنر، وشغل روبرتو فيرمينو مركز المهاجم.

وسيطر ليفربول مبكرا على المباراة التي استضافها ملعب فيكاريج رود وبلغت نسبة استحواذه في أول 45 دقيقة 83%.

وما هي إلا تسع دقائق حتى مرر النجم محمد صلاح كرة رائعة بخارج قدمه تابعها ساديو ماني بتسديدة في الشباك مسجلا الهدف الأول للضيوف.

وحاول صلاح تعزيز النتيجة في الدقيقة 12 لكن تصدى بن فوستر لتسديدة قائد مصر.

وانطلق جيمس ميلنر من اليسار ليمرر كرة عرضية متقنة تابعها فيرمينو بسهولة داخل الشباك محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وكاد ليفربول يسجل هدفا جديدا لكن تسديدة نابي كيتا اصطدمت بقدم منافسه ثم العارضة قبل أن تخرج الكرة وتتحول إلى ركلة ركنية في الدقيقة 42.

وواصل الريدز هيمنته في الشوط الثاني وحاول صلاح مرة أخرى النيل من مرمى فوستر لكن الأخير تألق وأبعد تسديدة الأول في الدقيقة 49.

واستغل فيرمينو كرة مرتدة من فوستر ليسدد في الشباك في الدقيقة 52 معززا النتيجة لفريقه، قبل أن يرسم صلاح لوحة إبداعية بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 54.

استلم صلاح الكرة في منطقة جزاء واتفورد ونجح في الهروب من 3 لاعبين قبل أن يراوغ أحدهم مرة أخرى ويسدد في الزاوية البعيدة بشكل رائع.

وبذلك أصبح صلاح أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز متساويا مع الإيفواري ديدييه دروجبا برصيد 104 أهداف.

وسجل في 8 مباريات متتالية لأول مرة مع ليفربول.

وكاد ماني يحرز الهدف الخامس في الدقيقة 71 لكنه سدد الكرة بجوار القائم إثر تمريرة عرضية رائعة من ترينت أليكساندر-أرنولد.

وأكمل فيرمينو ثلاثيته وأحرز الهدف الخامس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 91 إثر تمريرة عرضية أرضية من نيكو ويليامز.

وفي الجولة المقبلة من الدوري سيحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد في لقاء كلاسيكي مرتقب في 24 أكتوبر الجاري، بينما واتفورد يواجه مضيفه إيفرتون يوم السبت.

وقبل مواجهة يونايتد سيحل ليفربول ضيفا على أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.