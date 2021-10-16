صلاح أفضل إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي ضمن رقمين جديدين لـ الملك المصري

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 14:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

واصل محمد صلاح هوايته الرائعة بكتابة التاريخ، وهذه المرة تسيد تاريخ إفريقيا في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بالتساوي مع ديدييه دروجبا برصيد 104 وأهداف.

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ومن جهة أخرى، واصل صلاح تسجيله للأهداف للمباراة الثامنة على التوالي، ولأول مرة يسجل في 8 مباريات متتالية منذ انضمامه إلى ليفربول.

صلاح صنع هدفا لـ ساديو ماني، وسجل الرابع لـ ليفربول أمام واتفورد في المباراة الجارية حاليا.

الهدف الرابع جاء بعد سلسلة مراوغات رائعة، ثم تصويبة R2 في المرمى.

ووصل النجم المصري إلى 7 أهداف في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، وبفارق هدف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ويتقدم ليفربول على واتفورد بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

في إنجلترا ليفربول محمد صلاح
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