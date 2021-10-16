انتهت الكونفدرالية – ريفينيو أوثورتي (0)-(0) المصري.. نهاية المباراة بالتعادل

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

المصري قبل ملاقاة الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريفينيو أوثورتي والمصري، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ق. 81 تبديلان للمصري بدخول حسين رجب، وزياد فرج بدلا من أموتو، وأحمد شديد قناوي.

ق. 77 بينية إلى جناح ريفينيو أوثورتي الذي انفرد وسدد وتصدى لها مسعود على مرتين.

ق. 75 كرة ثابتة يقابلها أموتو برأسية في يد الحارس.

ق. 69 أحمد مسعود يسقط على الأرض ويتلقى العلاج.

ق. 63 خروج خاطئ من مسعود وحسن علي يفشل في التشتيت ليقطعها مهاجم الفريق الأوغندي ويسدد خارج المرمى.

ق. 61 دخول جريندو بدلا من محمد عنتر

ق. 49 عرضية من شديد قناوي، قابلها إسلام عطية برأسية فوق المرمى.

ق. 46 عرضية من شديد قناوي، ورأسية من إسلام عطية فوق المرمى بقليل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 عرضية من عنتر ينقذها الدفاع قبل متابعة أموتو.

ق. 30 ركنية لـ ريفينيو أوثورتي مرت من الجميع وقابلها نجيب فيصلي برأسية في القائم الأيسر لأحمد مسعود.

ق. 25 ركنية أخرجها الدفاع وقابلها فريد شوقي بتصويبة على الطائر في القائم الأيمن.

ق. 15 القائم الأيمن يتصدى لركلة جزاء عمرو موسى.

ق. 14 ركلة جزاء للمصري بعد عرقلة لـ أوستين أموتو داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

الكونفدرالية الإفريقية المصري ريفينيو أوثورتي
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