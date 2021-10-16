تشكيل يونايتد - رونالدو وماجواير وماتيتش وسانشو يواجهون ليستر
السبت، 16 أكتوبر 2021 - 15:03
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر يونايتد تشكيله للمواجهة القوية ضد مضيفه ليستر سيتي اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: ديفيد دي خيا
الدفاع: لوك شاو - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - آرون وان-بيساكا
وسط الملعب: جيدون سانشو - بول بوجبا - برونو فرنانديش - نيمانيا ماتيتش - ميسون جرينوود
الهجوم: كريستيانو رونالدو
ويحتل يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن تشيلسي المتصدر.
وتنطلق المباراة الساعة 4 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.