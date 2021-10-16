تشكيل يونايتد - رونالدو وماجواير وماتيتش وسانشو يواجهون ليستر

أعلن مانشستر يونايتد تشكيله للمواجهة القوية ضد مضيفه ليستر سيتي اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - آرون وان-بيساكا

وسط الملعب: جيدون سانشو - بول بوجبا - برونو فرنانديش - نيمانيا ماتيتش - ميسون جرينوود

الهجوم: كريستيانو رونالدو

ويحتل يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن تشيلسي المتصدر.

وتنطلق المباراة الساعة 4 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.