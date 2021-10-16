تشكيل سيتي - محرز وستيرلينج وستونز يواجهون بيرنلي

أعلن مانشستر سيتي تشكيله لمواجهة ضيفه بيرنلي اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل حامل اللقب:

حارس المرمى: زاك ستيفن

الدفاع: جواو كانسيلو - ناثانيال أكي - جون ستونز - ايمريك لابورت

وسط الملعب: برناردو سيلفا - رودري - كيفن دي بروين

الهجوم: رحيم ستيرلينج - فيل فودين - رياض محرز

ويحتل سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن تشيلسي المتصدر.

وتنطلق المباراة الساعة 4 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 2.