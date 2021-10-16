تشكيل سيتي - محرز وستيرلينج وستونز يواجهون بيرنلي
السبت، 16 أكتوبر 2021 - 15:05
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر سيتي تشكيله لمواجهة ضيفه بيرنلي اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل حامل اللقب:
حارس المرمى: زاك ستيفن
الدفاع: جواو كانسيلو - ناثانيال أكي - جون ستونز - ايمريك لابورت
وسط الملعب: برناردو سيلفا - رودري - كيفن دي بروين
الهجوم: رحيم ستيرلينج - فيل فودين - رياض محرز
ويحتل سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن تشيلسي المتصدر.
وتنطلق المباراة الساعة 4 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 2.