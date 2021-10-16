تشكيل المصري – أموتو يقود الهجوم.. وشديد قناوي أساسي أمام ريفينيو أوثورتي

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 14:18

كتب : FilGoal

أوستين أموتو مع المصري في ودية العبور

يقود أوستين أموتو هجوم المصري أمام ريفينيو أوثورتي، فيما يبدأ أحمد شديد قناوي كأساسي في مركز الظهير الأيسر.

أعلن مُعين الشعباني مدرب النادي المصري، تشكيله الرسمي الأول مع فريقه الجديد، لمواجهة ريفينيو أوثورتي في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

التشكيل شهد البدء بـ أوستين أموتو المهاجم النيجيري كأساسي، فيما يتواجد محمد عنتر، وحسن علي كجناحين.

أخبار متعلقة
عامر حسين يكشف نظام كأس الرابطة وبند مواجهة العنصرية في الدوري المصري مواعيد مباريات السبت 16 أكتوبر 2021.. الرباعي المصري يبدأ رحلته الإفريقية تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا أندية الدوري – المصري.. من أجل ملك جديد يقضي على لعنة المدرب العربي

ويلعب عمرو موسى كقلب دفاع بجانب إسلام صلاح، فيما يبدأ إسلام عطية كصانع ألعاب.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد مسعود.

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – إسلام صلاح – أحمد شديد قناوي.

الوسط: إيزي إيميكا – فريد شوقي.

أمامهما: محمد عنتر – إسلام عطية – حسن علي.

الهجوم: أوستين أموتو.

ويلتقي المصري مع ريفينيو أوثورتي في أوغندا بعد قليل، بذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

الكونفدرالية الإفريقية المصري ريفينيو أوثورتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل تشيلسي - لوكاكو يقود البلوز وجيمس يعود على مقاعد البدلاء 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الثانية – أسوان يشارك المنيا الصدارة.. وفوز أول لـ بترول أسيوط 11 دقيقة | الدرجة الثانية
مباشر دوري أبطال إفريقيا – الحرس الوطني (0)-(0) الأهلي.. بداية المباراة 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ضربة بداية الشعباني.. المصري يعود من أوغندا بتعادل مع ريفينيو أوثورتي 48 دقيقة | الكونفدرالية
كارتيرون: قهرنا الظروف في كينيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
صلاح: لا أعرف هل هدفي ضد واتفورد أجمل أم أمام سيتي ساعة | المحترفون
كلوب: هل يوجد لاعب أفضل من صلاح الآن؟ ساعة | المحترفون
دوري أبطال إفريقيا - مهارة بنشرقي تنصر الزمالك على توسكر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري