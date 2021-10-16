تشكيل المصري – أموتو يقود الهجوم.. وشديد قناوي أساسي أمام ريفينيو أوثورتي

يقود أوستين أموتو هجوم المصري أمام ريفينيو أوثورتي، فيما يبدأ أحمد شديد قناوي كأساسي في مركز الظهير الأيسر.

أعلن مُعين الشعباني مدرب النادي المصري، تشكيله الرسمي الأول مع فريقه الجديد، لمواجهة ريفينيو أوثورتي في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

التشكيل شهد البدء بـ أوستين أموتو المهاجم النيجيري كأساسي، فيما يتواجد محمد عنتر، وحسن علي كجناحين.

ويلعب عمرو موسى كقلب دفاع بجانب إسلام صلاح، فيما يبدأ إسلام عطية كصانع ألعاب.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد مسعود.

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – إسلام صلاح – أحمد شديد قناوي.

الوسط: إيزي إيميكا – فريد شوقي.

أمامهما: محمد عنتر – إسلام عطية – حسن علي.

الهجوم: أوستين أموتو.

ويلتقي المصري مع ريفينيو أوثورتي في أوغندا بعد قليل، بذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.