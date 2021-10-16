انتهت دوري أبطال إفريقيا - توسكر (0) (1) الزمالك

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 13:27

كتب : FilGoal

توسكر الكيني - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توسكر الكيني، والزمالك، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

وبإمكانكم مشاهدة المباراة من هنـــا

أخبار متعلقة
تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا تشكيل الزمالك - الجزيري وعاشور وفتوح يواجهون توسكر إصابة أحمد زكي ناشئ الزمالك بفيروس كورونا المندوه يعد لاعبي الزمالك بمكافأة حال الفوز على توسكر.. وتدريبات استشفائية للمستبعدين

_ _ _

انتهت

ق 81: أوباما يهدر انفرادا تاما بعدما سدد في جسد الحارس.

ق 77: شيكابالا يشارك بدلا من سيف الدين الجزيري.

ق 66: بينية من أوباما إلى زيزو الذي يسدد كرة قوية بيمناه تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 64: عرضية من طارق حامد يودعها الونش برأسية في الشباك لكن الحكم المساعد يلغيها بداعي التسلل.

ق 62: تسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق جوشوا لكن سهلة في يد أبو جبل.

ق 58: تسديدة من موشيري يتصدى لها أبو جبل بسهولة.

ق 47: جووووول أول للزمالك.. أشرف بنشرقي يتوغل من الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء توسكر ويسدد في الشباك مغالطا الحارس.

ق 46: عرضية من بنشرقي إلى إمام عاشور القادم من الخلف الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء لترتد من القائم الأيسر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: عرضية من أوباما من داخل الست ياردات إلى بنشرقي الذي يسدد في يد الحارس بدلا من المرمى.

ق 42: بطاقة صفراء لإمام عاشور.

ق 36: بطاقة صفراء أولى في المباراة على سيناجي نافادي بعد تدخل قوي على إمام عاشور.

ق 28: رأسية من إبراهيم جوشوا تمر بمحاذاة القائم الأيسر لأبو جبل.

ق 19: عرضية من حمزة المثلوثي من الجهة اليمنى لكن الحارس يُمسك الكرة قبل أن تصل إلى رأس سيف الدين الجزيري.

ق 16: تسديدة من ركلة حرة مباشرة يبعدها أبو جبل عن مرماه ومن ثم يشتت الدفاع.

ق 11: محاولة من أشرف بنشرقي لكن تسديدته من الجهة اليمنى ترتطم بأقدام الدفاع.

ق 4: تسديدة قوية من إمام عاشور.

بداية المباراة

دوري أبطال إفريقيا الزمالك توسكر الكيني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر دوري أبطال إفريقيا – الحرس الوطني (0)-(0) الأهلي.. بداية المباراة 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ضربة بداية الشعباني.. المصري يعود من أوغندا بتعادل مع ريفينيو أوثورتي 31 دقيقة | الكونفدرالية
كارتيرون: قهرنا الظروف في كينيا 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
صلاح: لا أعرف هل هدفي ضد واتفورد أجمل أم أمام سيتي ساعة | المحترفون
كلوب: هل يوجد لاعب أفضل من صلاح الآن؟ ساعة | المحترفون
دوري أبطال إفريقيا - مهارة بنشرقي تنصر الزمالك على توسكر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إنجلترا - ليستر (1) (1) يونايتد.. سيتي (1) (0) بيرنلي.. شمايكل يتعملق ساعة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يقيد عزام ويظفر بتعادل في تنزانيا ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري