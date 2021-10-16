انتهت دوري أبطال إفريقيا - توسكر (0) (1) الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توسكر الكيني، والزمالك، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

وبإمكانكم مشاهدة المباراة من هنـــا

_ _ _

انتهت

ق 81: أوباما يهدر انفرادا تاما بعدما سدد في جسد الحارس.

ق 77: شيكابالا يشارك بدلا من سيف الدين الجزيري.

ق 66: بينية من أوباما إلى زيزو الذي يسدد كرة قوية بيمناه تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 64: عرضية من طارق حامد يودعها الونش برأسية في الشباك لكن الحكم المساعد يلغيها بداعي التسلل.

ق 62: تسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق جوشوا لكن سهلة في يد أبو جبل.

ق 58: تسديدة من موشيري يتصدى لها أبو جبل بسهولة.

ق 47: جووووول أول للزمالك.. أشرف بنشرقي يتوغل من الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء توسكر ويسدد في الشباك مغالطا الحارس.

ق 46: عرضية من بنشرقي إلى إمام عاشور القادم من الخلف الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء لترتد من القائم الأيسر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: عرضية من أوباما من داخل الست ياردات إلى بنشرقي الذي يسدد في يد الحارس بدلا من المرمى.

ق 42: بطاقة صفراء لإمام عاشور.

ق 36: بطاقة صفراء أولى في المباراة على سيناجي نافادي بعد تدخل قوي على إمام عاشور.

ق 28: رأسية من إبراهيم جوشوا تمر بمحاذاة القائم الأيسر لأبو جبل.

ق 19: عرضية من حمزة المثلوثي من الجهة اليمنى لكن الحارس يُمسك الكرة قبل أن تصل إلى رأس سيف الدين الجزيري.

ق 16: تسديدة من ركلة حرة مباشرة يبعدها أبو جبل عن مرماه ومن ثم يشتت الدفاع.

ق 11: محاولة من أشرف بنشرقي لكن تسديدته من الجهة اليمنى ترتطم بأقدام الدفاع.

ق 4: تسديدة قوية من إمام عاشور.

بداية المباراة