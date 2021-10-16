انتهت الكونفدرالية – عزام يونايتد (0) (0) بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة عزام يونايتد، وبيراميدز، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق83: عمر جابر وإبراهيم حسن يشاركان لبيراميدز بدلا من إبراهيم عادل وأحمد توفيق

ق61: إبراهيم عادل توغل داخل منطقة الجزاء ببراة ثم سدد كرة قوية ولكن تصدى لها الحارس.

ق55: تبديل اضطراري جديد بدخول دودو الجباس بدلا من محمود وادي المصاب.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 32 تبديل اضطراري بدخول محمود وادي بدلا من إسلام عيسى.

ق. 31 أحمد فتحي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء حاول الدفاع تشتيت الكرة مع الخروج الخاطيء للحارس ونجح إدوارد مانياما في تشتيت الكرة من على خط المرمى.

ق. 15 عرضية من أحمد فتحي، قابلها إسلام عيسى برأسية في يد الحارس.

ق. 4 تصويبة قوية من إدريس موبومبو تصدى لها شريف إكرامي.

ق. 2 عرضية من رمضان صبحي، قابلها علي جبر برأسية في يد الحارس.

بداية المباراة بعد قليل