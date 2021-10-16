انتهت الكونفدرالية – عزام يونايتد (0) (0) بيراميدز

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 13:24

كتب : FilGoal

بيراميدز - عزام يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة عزام يونايتد، وبيراميدز، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز – دون عبد الله السعيد.. 21 لاعبا لمواجهة عزام تشكيل بيراميدز - رمضان وفتحي وإبراهيم عادل يواجهون عزام قمة مبكرة.. والإعلان عن موعد مواجهتي الأهلي والزمالك ضد بيراميدز جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول لموسم 21-22 من الدوري المصري

نهاية المباراة

ق83: عمر جابر وإبراهيم حسن يشاركان لبيراميدز بدلا من إبراهيم عادل وأحمد توفيق

ق61: إبراهيم عادل توغل داخل منطقة الجزاء ببراة ثم سدد كرة قوية ولكن تصدى لها الحارس.

ق55: تبديل اضطراري جديد بدخول دودو الجباس بدلا من محمود وادي المصاب.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 32 تبديل اضطراري بدخول محمود وادي بدلا من إسلام عيسى.

ق. 31 أحمد فتحي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء حاول الدفاع تشتيت الكرة مع الخروج الخاطيء للحارس ونجح إدوارد مانياما في تشتيت الكرة من على خط المرمى.

ق. 15 عرضية من أحمد فتحي، قابلها إسلام عيسى برأسية في يد الحارس.

ق. 4 تصويبة قوية من إدريس موبومبو تصدى لها شريف إكرامي.

ق. 2 عرضية من رمضان صبحي، قابلها علي جبر برأسية في يد الحارس.

بداية المباراة بعد قليل

الكونفدرالية الإفريقية عزام بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل تشيلسي - لوكاكو يقود البلوز وجيمس يعود على مقاعد البدلاء 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الثانية – أسوان يشارك المنيا الصدارة.. وفوز أول لـ بترول أسيوط 10 دقيقة | الدرجة الثانية
مباشر دوري أبطال إفريقيا – الحرس الوطني (0)-(0) الأهلي.. بداية المباراة 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ضربة بداية الشعباني.. المصري يعود من أوغندا بتعادل مع ريفينيو أوثورتي 47 دقيقة | الكونفدرالية
كارتيرون: قهرنا الظروف في كينيا 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
صلاح: لا أعرف هل هدفي ضد واتفورد أجمل أم أمام سيتي ساعة | المحترفون
كلوب: هل يوجد لاعب أفضل من صلاح الآن؟ ساعة | المحترفون
دوري أبطال إفريقيا - مهارة بنشرقي تنصر الزمالك على توسكر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري