انتهت في إنجلترا - واتفورد (0) (5) ليفربول.. فوز ساحق

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 13:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام واتفورد

تابع مباشرة مباراة واتفورد وليفربول اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق91: جوووووووول! الخامس لليفربول والثالث لفيرمينو بعد متابعة لعرضية نيكو ويليامز

ق54: صلاح جووووووووول! النجم المصري تلاعب بدفاع واتفورد، مر بالكرة من وسط 3 لاعبين داخل منطقة الجزاء قبل أن يعيد مراوغة أحدهم ثم يسدد في الزاوية البعيدة محرزا هدفا جميلا

ق52: جوووووووول! فيرمينو يسجل بعد متابعته لكرة ارتدت من الحارس بن فوستر

ق49: فوستر يتألق مرة أخرى ويتصدى لتسديدة رائعة من صلاح

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: كيتا يسدد كرة قوية اصطدمت بقدم لاعب واتفورد قبل أن ترتطم بالعارضة وتخرج إلى ركلة ركنية

ق37: جووووووول! فيرمينو يسجل بسهولة في الشباك بعد تمريرة عرضية من ميلنر

ق12: حارس واتفورد يتألق بإبعاد تسديدة صلاح

ق9: جووووووول! تمريرة رائعة بخارج القدم من صلاح يتابعها ماني بتسديدة في شباك واتفورد

ق2: بووووووم! صلاح يسدد كرة قوية في العارضة لكن تبين وجوده في موقف تسلل

بداية المباراة

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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