انتهت في إنجلترا - واتفورد (0) (5) ليفربول.. فوز ساحق
السبت، 16 أكتوبر 2021 - 13:06
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة واتفورد وليفربول اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق91: جوووووووول! الخامس لليفربول والثالث لفيرمينو بعد متابعة لعرضية نيكو ويليامز
ق54: صلاح جووووووووول! النجم المصري تلاعب بدفاع واتفورد، مر بالكرة من وسط 3 لاعبين داخل منطقة الجزاء قبل أن يعيد مراوغة أحدهم ثم يسدد في الزاوية البعيدة محرزا هدفا جميلا
ق52: جوووووووول! فيرمينو يسجل بعد متابعته لكرة ارتدت من الحارس بن فوستر
ق49: فوستر يتألق مرة أخرى ويتصدى لتسديدة رائعة من صلاح
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42: كيتا يسدد كرة قوية اصطدمت بقدم لاعب واتفورد قبل أن ترتطم بالعارضة وتخرج إلى ركلة ركنية
ق37: جووووووول! فيرمينو يسجل بسهولة في الشباك بعد تمريرة عرضية من ميلنر
ق12: حارس واتفورد يتألق بإبعاد تسديدة صلاح
ق9: جووووووول! تمريرة رائعة بخارج القدم من صلاح يتابعها ماني بتسديدة في شباك واتفورد
ق2: بووووووم! صلاح يسدد كرة قوية في العارضة لكن تبين وجوده في موقف تسلل
بداية المباراة