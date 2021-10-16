تقرير: اتحاد الدنمارك يحقق في حفل جمع لاعبين من المنتخب وعاملات بالفندق

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 12:45

كتب : FilGoal

ميكيل دامسجارد - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم سيحقق في حفل جرى في مسبح فندق بين لاعبين في المنتخب المحلي وعاملات.

وكشف مايكل لاورتسن، مدير فندق مارينلست بالدنمارك، ما حدث في حواره لصحف محلية مما جعل الاتحاد الدنماركي يحقق في الواقعة.

وأبدى لاورتسن غضبه في بريد إلكتروني مسرب أرسله إلى العاملين في الفندق، واصفا ما جرى بـ"الأمر المخيب وغير المقبول".

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وقال لاورتسن في تصريحات نشرتها صحيفة صن الإنجليزية:"للأسف بعض العاملين كانوا ودودين مع الفريق الوطني. لم أتخيل حدوث ذلك أبدا. أذكركم أننا نتعامل باحترافية ولا نختلط باللاعبين بشكل شخصي، سواء في المناطق المخصصة للضيوف أو الغرف".

وكان لاورتسن روى ما حدث لصحيفة Se og Hor الدنماركية بالقول:"أؤكد أنني وبخت عاملتين لم تلتزما بالقواعد. دائما أتواصل مع الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، وطبعا ناقشنا ما حصل. قيل لي إن العاملات كن في مسبح واللاعبين في آخر، قبل أن يجتمعا في مسبح واحد. هذا لا يجوز".

وجرت الواقعة قبل سفر الدنمارك لمولودفا يوم 9 أكتوبر الماضي حين انتصرت بنتيجة 4-صفر في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ثم فاز الفريق على ضيفته النمسا يوم الثلاثاء ليضمن مقعده في المونديال.

الدنمارك
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