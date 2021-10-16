تشكيل الزمالك - الجزيري وعاشور وفتوح يواجهون توسكر
السبت، 16 أكتوبر 2021 - 12:58
كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان
أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة مضيفه توسكر الكيني اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الفارس الأبيض:
حارس المرمى: محمد أبوجبل
الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حمزة المثلوثي
وسط الملعب: أشرف بنشرقي - طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" – إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو"
الهجوم: سيف الدين الجزيري
البدلاء: محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"
وتنطلق المباراة الساعة 2 عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.
ويستضيف الزمالك لقاء الإياب في ملعب برج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.
ثم يستهل مشوار الدوري المصري الممتاز باستضافة إنبي في الجولة الأولى.