موندو ديبورتيفو تكشف موقف برشلونة من عودة داني ألفيش

ظهر داني ألفيش في مدينة برشلونة الإسباني وأثار الجدل بشأن عودته إلى الفريق الكتالوني من جديد.

داني ألفيش النادي : ساو باولو برشلونة

وبحسب أوريول دومينيك الصحفي الإسباني ببرنامج " Onze de Esport3" فأن الظهير الأيمن البرازيلي عرض خدماته على برشلونة من أجل العودة مرة أخرى لارتداء قميص الفريق.

وأضاف الصحفي الإسباني أن مشكلة الراتب لن تمثل عائقا في الانضمام لصفوف البلاوجرانا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ألفيش ليس في خطط برشلونة "لأنه على الرغم من احترامهم لإرثه العظيم في النادي، إلا أنهم لا يريدون أن يكون هناك المزيد من المحاربين القدامى في الفريق".

وأوضحت الصحيفة أن "النادي مستعد لمواصلة الالتزام الكبير تجاه اللاعبين الشباب، كما يتضح من تجديد بيدري حتى عام 2026".

داني ألفيش البالغ 38 عاما فسخ تعاقده مع ساو باولو البرازيلي الشهر الماضي بسبب عدم حصوله على راتبه.

ورغم ارتباط الدولي البرازيلي بأكثر من فريق إلا أنه فضّل الانتظار حتى بداية العام لخوض تجربة جديدة. (طالع التفاصيل)

ويعد ألفيش الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم برصيد 43 لقبا مع جميع الأندية ومنتخب البرازيل، إذ كانت ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 آخر لقب يحصده.

داني ألفيش ارتدى قميص برشلونة بين 2008 إلى 2016 وحصد خلال تلك الفترة 23 لقبا مختلفا.