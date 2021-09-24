"إنه يتعلق بالرجولة".. داني ألفيش يكشف خطوته المقبلة

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 19:04

كتب : FilGoal

داني ألفيش

أعلن داني ألفيش نجم برشلونة وباريس سان جيرمان الأسبق أنه لن يوقع لأي نادٍ حتى نهاية العام الجاري.

داني ألفيش

النادي : ساو باولو

ساو باولو

ورحل داني ألفيش عن ساو باولو الشهر الجاري بسبب عدم حصوله على راتبه.

وارتبط اسم ألفيش بالانتقال لأكثر من فريق برازيلي لكنه عائق الراتب حال دون انتقاله حسب وسائل إعلام محلية، وآخرها فلومينينسي.

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وقال ألفيش عبر حسابه على "إنستجرام": "لقد جئت إلى هنا لإبلاغكم بأنني اخترت عدم التوقيع مع أي ناد لبقية العام".

وأضاف "جئت إلى البرازيل من أجل حلم طفل، وتحقق الحلم. أن تكون بطلا مع نادي القلب لا يقدر بثمن، الأمر لا يتعلق بالمال، إنه يتعلق بالقيم، إنه يتعلق بالرجولة، إنه يتعلق بالشخصية، إنه يتعلق بالإرث".

وتابع "يجب اتخاذ قرارات صعبة، لكن كالعادة لم يكن هناك شيء سهل في حياتي. إنه مجرد قرار آخر".

وأردف "أشكركم جميعا على اهتمامكم، لكني أود إغلاق الفصل دون أي تدخل".

وأتم "أعلم أنه قيل الكثير من الأشياء، لكن الحقيقة واحدة فقط، لقد جئت إلى هنا من أجل حلم وأغادر هنا محققا. شكرا جزيلا".

ألفيش (38 عاما) قاد البرازيل لحصد ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الثانية في تاريخها.

وخاض ألفيش منذ انضمامه إلى ساو باولو 95 مباراة سجل 10 أهداف وحقق لقب كامبيناتو باوليستا (بطولة ولاية ساو باولو)

2021. وغاب ألفيش عن قائمة البرازيل المستدعاة لخوض تصفيات كأس العالم 2022 في أكتوبر المقبل.

ألفيش ساو باولو
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