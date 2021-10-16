تشكيل ليفربول - صلاح وميلنر وفيرمينو يواجهون واتفورد

في غياب الحارس أليسون بيكر ولاعب الوسط فابينيو، سيجري المدرب يورجن كلوب تعديلات في تشكيل ليفربول أمام مضيفه واتفورد يوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيبدأ النجم محمد صلاح أساسيا ومعه البرازيلي روبرتو فيرمينو في هجوم ليفربول، بينما يحرس كاومهين كيليهير المرمى.

وجاء تشكيل ليفربول:

حارس المرمى: كاومهين كيليهير

الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر-أرنولد

وسط الملعب: نابي كيتا - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر

الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري مبتعدا بنقطة عن تشيلسي.

وتنطلق المباراة الساعة 1:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Premium 1.