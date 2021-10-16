التشكيل المتوقع لـ الأهلي - مفاضلة في قلب الدفاع وثلاثي في الوسط أمام الحرس الوطني

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 11:05

كتب : حسام نور الدين

الأهلي إنبي كأس مصر

يفضل بيتسو موسيماني الدفع بثلاثي في خط وسط الأهلي لمواجهة الحرس الوطني النيجري في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويفاضل المدرب الجنوب إفريقي بين ياسر إبراهيم وبدر بانون في قلب الدفاع بجوار أيمن أشرف.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

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حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم (بدر بانون) - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج

أمامهم: طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا"

الهجوم: محمد شريف

واعلن النادي الأهلي حضور 7500 مشجع لمباراة الفريق أمام الحرس الوطني في ذهاب دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي التشكيل المتوقع لـ الأهلي في إفريقيا
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