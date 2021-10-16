مواعيد مباريات السبت 16 أكتوبر 2021.. الرباعي المصري يبدأ رحلته الإفريقية

تستهل اليوم 4 أندية مصرية مشوارها في الموسم الجديد لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

والبداية مع الزمالك الذي يواجه مضيفه توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا (2 مساء - أون تايم سبورتس).

وفي الوقت ذاته ينطلق لقاء عزام التنزاني وبيراميدز في دور الـ32 من الكونفدرالية وتنقله قناة أون تايم سبورتس 3.

وفي البطولة ذاتها ينطلق لقاء ريفينيو أوثوريتي والمصري الساعة 3 مساء وتنقله قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما في الخامسة والنصف مساء يلعب الأهلي ضد مضيفه الحرس الوطني وتنقل أون تايم سبورتس المباراة.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب ليفربول ضد مضيفه واتفورد (1:30 مساء - beIN Premium 1).

وفي الرابعة مساء يستضيف مانشستر سيتي فريق بيرنلي (beIN Premium 2) ويلعب مانشستر يونايتد ضد مضيفه ليستر سيتي (beIN Premium 1).

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