مواعيد مباريات السبت 16 أكتوبر 2021.. الرباعي المصري يبدأ رحلته الإفريقية

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 10:03

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال إفريقيا

تستهل اليوم 4 أندية مصرية مشوارها في الموسم الجديد لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

والبداية مع الزمالك الذي يواجه مضيفه توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا (2 مساء - أون تايم سبورتس).

وفي الوقت ذاته ينطلق لقاء عزام التنزاني وبيراميدز في دور الـ32 من الكونفدرالية وتنقله قناة أون تايم سبورتس 3.

أخبار متعلقة
كايري إرفينج.. نجم NBA الذي رفض لقاح كورونا وخسر مكانه في بروكلين نيتس الإسماعيلي يستعد للقاء الأهلي في افتتاح الدوري بوديتين تصفيات المونديال – أمريكا الجنوبية.. لنؤجل الحسم لحين آخر

وفي البطولة ذاتها ينطلق لقاء ريفينيو أوثوريتي والمصري الساعة 3 مساء وتنقله قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما في الخامسة والنصف مساء يلعب الأهلي ضد مضيفه الحرس الوطني وتنقل أون تايم سبورتس المباراة.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب ليفربول ضد مضيفه واتفورد (1:30 مساء - beIN Premium 1).

وفي الرابعة مساء يستضيف مانشستر سيتي فريق بيرنلي (beIN Premium 2) ويلعب مانشستر يونايتد ضد مضيفه ليستر سيتي (beIN Premium 1).

طالع كل مواعيد مباريات اليوم بالضغط هنا

دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية الزمالك بيراميدز المصري الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك - الجزيري وعاشور وفتوح يواجهون توسكر 3 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: اتحاد الدنمارك يحقق في حفل جمع لاعبين من المنتخب وعاملات بالفندق 16 دقيقة | أوروبا
ساري: كرة القدم ليست رياضة بل عرض لكسب المال 28 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل ليفربول - صلاح وميلنر وفيرمينو يواجهون واتفورد 30 دقيقة | المحترفون
سرقة سيارة لوتشيانو سباليتي 37 دقيقة | الدوري الإيطالي
موندو ديبورتيفو تكشف موقف برشلونة من عودة داني ألفيش ساعة | الدوري الإسباني
إصابة أحمد زكي ناشئ الزمالك بفيروس كورونا ساعة | مصر
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري
مقالات حرة
من أجل فرصة عادلة لمواهب الدرجة الثانية كتب : محمد فتحي