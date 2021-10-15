تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا

يوم حافل في انتظار الكرة المصرية، يلعب فيه أربعة فرق مصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية خارج أرضهم.

الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، والمصري وبيراميدز في الكونفدرالية الإفريقية.

يبدأ اليوم بمباراة الزمالك مع توسكر الكيني على ملعب نيايو الوطني في نيروبي.

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 في تمام الساعة الثانية ظهرا، وستكون بتعليق بلال علام.

في نفس التوقيت، يلعب بيراميدز مع عزام يونايتد على ملعب عزام يونايتد في تنزانيا.

المباراة ستكون الساعة الثانية ظهرا عبر قناة أون تايم سبورتس 2، وستكون بتعليق أيمن الكاشف.

بعد ذلك يلعب النادي المصري مع ريفينيو أوثيريتيز على ملعب سانت ماري في أوغندا.

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 3، وستكون بتعليق محمد الكواليني.

وأخيرا، يلعب الأهلي مع الحرس الوطني من النيجر على ملعب الجنرال سيني كونتشي.

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، وستكون بتعليق مؤمن حسن.