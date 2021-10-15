موسيماني: الجميع سعيد بعد الاجتماع.. الحديث عن التجديد سيكون بالوقت المناسب

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 20:52

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - موسيماني

وجه بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، الشكر إلى إدارة النادي على خلفية الاجتماع الذي عقده معهم.

وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر: "شكرا جزيلا للأهلي. كل الأطراف سعيدة عقب الاجتماع الذي تم.

وأضاف "الآن سنستمر في العمل بكل الطاقة الممكنة والتركيز من أجل إنهاء العقد الذي ستكون نهايته بنهاية الموسم الحالي".

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موسيماني أتم "إن شاء الله من الممكن أن يرغب كل منا في الدخول بنقاشات من أجل عقد جديد، الأمر كله متعلق بالوقت المناسب".

المدرب الجنوب إفريقي كتب مجددا في وقت لاحق على تويتر عن زوجته ووكيلة أعماله التي عادت إلى جنوب إفريقيا في إجازة، فكتب لها "شكرا جزيلا لكي، كونك دائما عادلة بين جميع الأطراف".

وأضاف "كل الأطراف أصبحت سعيدة. نركز الآن بشكل الكامل على لقب دوري أبطال إفريقيا الثالث، والذي يبدأ غدًا. يبدو دائمًا مستحيلًا حتى يفعله شخص ما".

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني مساء غد السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الأهلي بيتسو موسيماني
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