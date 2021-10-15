موسيماني: الجميع سعيد بعد الاجتماع.. الحديث عن التجديد سيكون بالوقت المناسب

وجه بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، الشكر إلى إدارة النادي على خلفية الاجتماع الذي عقده معهم.

وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر: "شكرا جزيلا للأهلي. كل الأطراف سعيدة عقب الاجتماع الذي تم.

وأضاف "الآن سنستمر في العمل بكل الطاقة الممكنة والتركيز من أجل إنهاء العقد الذي ستكون نهايته بنهاية الموسم الحالي".

موسيماني أتم "إن شاء الله من الممكن أن يرغب كل منا في الدخول بنقاشات من أجل عقد جديد، الأمر كله متعلق بالوقت المناسب".

Thank you very much @AlAhlyEnglish,all parties are happy after that meeting.We all continue with full energies and focus to finish the current contract ending this season.Enshalla we might both want to enter into discussions for the new contract. It’s all about timing.💪🏿🦅 https://t.co/CaQeq3RrvZ — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) October 15, 2021

المدرب الجنوب إفريقي كتب مجددا في وقت لاحق على تويتر عن زوجته ووكيلة أعماله التي عادت إلى جنوب إفريقيا في إجازة، فكتب لها "شكرا جزيلا لكي، كونك دائما عادلة بين جميع الأطراف".

وأضاف "كل الأطراف أصبحت سعيدة. نركز الآن بشكل الكامل على لقب دوري أبطال إفريقيا الثالث، والذي يبدأ غدًا. يبدو دائمًا مستحيلًا حتى يفعله شخص ما".

Thank you very much manager, for always being fair to all the parties,hence everybody announced happiness. Now full focus on the third CAF CL trophy starting tomorrow. It always seems impossible until someone does it.🤝🦅 https://t.co/CaCV8Wf7Rr — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) October 15, 2021

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني مساء غد السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.