الأهلي يكشف عن عدد الجماهير في مباراة الحرس الوطني

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 20:12

كتب : أحمد الخولي

الحرس الوطني النيجري

كشف النادي الأهلي عن عدد الحضور في مباراة الفريق أمام الحرس الوطني من النيجر.

واعلن النادي الأهلي حضور 7500 مشجع لمباراة الفريق أمام الحرس الوطني في ذهاب دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.

يخوض الأهلي مرانه الوحيد بالنيجر اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض مباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في الرابعة والنصف مساء غد السبت بتوقيت النيجر «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة»، على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة
زد يتغلب على الأهلي ومصر للمقاصة بافتتاحية بطولة زد التحضيرية الأهلي يوجه الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية ويعلن فتح باب الترشح للانتخابات كرة يد - انتصار الزمالك والأهلي وسبورتينج يُسقط طلائع الجيش من القمة أندية الدوري المصري - البنك الأهلي.. مميكن

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار «ديوري هاماني» بالنيجر في العاشرة والنصف مساء أمس الخميس بعد رحلة طيران من مطار القاهرة استغرقت قرابة خمس ساعات ونصف الساعة.

وكان في استقبال البعثة فور وصولها السفير المصري بالنيجر نبيل مكي وبرفقته مسئولو السفارة، الذين حرصوا على مرافقة الفريق من مطار ديوري هاماني وحتى فندق الإقامة.

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا الحرس الوطني
نرشح لكم
أخر الأخبار
تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ميلان يعلن تجديد عقد جناحه حتى 2026 36 دقيقة | الدوري الإيطالي
لابورتا: بارتوميو اليائس أدرك حجم كارثته.. وهذا موقف روبرتو وديمبيلي ساعة | الدوري الإسباني
موسيماني: الجميع سعيد بعد الاجتماع.. الحديث عن التجديد سيكون بالوقت المناسب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أكسيل كاي.. الطفل المعجزة الذي شارك مع فريقه بعمر 13 عامًا ساعة | أمريكا
تشكيل باريس - في غياب ميسي ونيمار.. مبابي يقود الهجوم ضد أنجيه ساعة | الدوري الفرنسي
أندية الدوري – المصري.. من أجل ملك جديد يقضي على لعنة المدرب العربي ساعة | الدوري المصري
الأهلي يكشف عن عدد الجماهير في مباراة الحرس الوطني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري