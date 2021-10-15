الأهلي يكشف عن عدد الجماهير في مباراة الحرس الوطني

كشف النادي الأهلي عن عدد الحضور في مباراة الفريق أمام الحرس الوطني من النيجر.

واعلن النادي الأهلي حضور 7500 مشجع لمباراة الفريق أمام الحرس الوطني في ذهاب دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.

يخوض الأهلي مرانه الوحيد بالنيجر اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض مباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في الرابعة والنصف مساء غد السبت بتوقيت النيجر «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة»، على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار «ديوري هاماني» بالنيجر في العاشرة والنصف مساء أمس الخميس بعد رحلة طيران من مطار القاهرة استغرقت قرابة خمس ساعات ونصف الساعة.

وكان في استقبال البعثة فور وصولها السفير المصري بالنيجر نبيل مكي وبرفقته مسئولو السفارة، الذين حرصوا على مرافقة الفريق من مطار ديوري هاماني وحتى فندق الإقامة.