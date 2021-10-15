دوري أبطال إفريقيا - التعادل السلبي يحسم أول اللقاءات بين أمازولو ومازيمبي

حسم التعادل السلبي أولى مواجهات دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بين أمازولو الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي.

المباراة التي أقيمت على ملعب موسيس مابيدا في مدينة دوربان الجنوب إفريقية.

الشوط الأول انتهى بدون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بدأ أمازولو والذي يقوده بينيدكت ماكارثي أسطورة جنوب إفريقيا فنيا في تشكيل محاولات بحثا عن هدف الفوز.

محاولات أمازولو انتهت دون أن تسكن الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا يوم السبت المقبل على ملعب لوبومباتشي معقل مازيمبي في الكونغو الديموقراطية.

الفائز بالمواجهة سيتأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال والذي تقام قرعته في وقت لاحق.