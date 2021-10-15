دوري أبطال إفريقيا - التعادل السلبي يحسم أول اللقاءات بين أمازولو ومازيمبي

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 19:28

كتب : FilGoal

أمازولو - مازيمبي - دوري أبطال إفريقيا

حسم التعادل السلبي أولى مواجهات دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بين أمازولو الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي.

المباراة التي أقيمت على ملعب موسيس مابيدا في مدينة دوربان الجنوب إفريقية.

الشوط الأول انتهى بدون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الجمعة 15 أكتوبر 2021.. انطلاق دور الـ32 لـ دوري أبطال إفريقيا بعثة الأهلي تصل إلى النيجر لبدء المشوار في دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا للسيدات – دجلة في المجموعة الأولى.. وصنداونز ضد الجيش الملكي توسكر الكيني يضرب موعدا مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بدأ أمازولو والذي يقوده بينيدكت ماكارثي أسطورة جنوب إفريقيا فنيا في تشكيل محاولات بحثا عن هدف الفوز.

محاولات أمازولو انتهت دون أن تسكن الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا يوم السبت المقبل على ملعب لوبومباتشي معقل مازيمبي في الكونغو الديموقراطية.

الفائز بالمواجهة سيتأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال والذي تقام قرعته في وقت لاحق.

أمازولو مازيمبي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ميلان يعلن تجديد عقد جناحه حتى 2026 37 دقيقة | الدوري الإيطالي
لابورتا: بارتوميو اليائس أدرك حجم كارثته.. وهذا موقف روبرتو وديمبيلي ساعة | الدوري الإسباني
موسيماني: الجميع سعيد بعد الاجتماع.. الحديث عن التجديد سيكون بالوقت المناسب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أكسيل كاي.. الطفل المعجزة الذي شارك مع فريقه بعمر 13 عامًا ساعة | أمريكا
تشكيل باريس - في غياب ميسي ونيمار.. مبابي يقود الهجوم ضد أنجيه ساعة | الدوري الفرنسي
أندية الدوري – المصري.. من أجل ملك جديد يقضي على لعنة المدرب العربي ساعة | الدوري المصري
الأهلي يكشف عن عدد الجماهير في مباراة الحرس الوطني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري