أمنية جوارديولا تتحقق.. 5 تغييرات في كأس الرابطة

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 19:25

كتب : أحمد أباظة

بيب جوارديولا ليفربول مانشستر سيتي

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية عن زيادة عدد التغييرات من 3 إلى 5 في مسابقة "كأس كاراباو" اعتبارا من الدور القادم، وذلك بعد نجاح المقترح المقدم من الأندية المستمرة في المسابقة.

وانطلق المقترح بواسطة 14 من أصل 16 فريقا مستمرا بالمسابقة، بغرض زيادة عدد التغييرات في ظل ارتفاع متطلبات جدول المباريات في الأشهر المقبلة.

وتمت هذه التغييرات بصورة رسمية بعد تشاور تام بين رابطة الأندية ورابطة البريميرليج، بالإضافة إلى الثنائي المتبقي الذي لم يشارك في المقترح.

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وطالب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بحدوث هذا التغيير عدة مرات، آخرها بعد التغلب على وايكومب في نفس البطولة قائلا: "ربما في يوم ما سيفسر لنا كبار القادة السبب. لهذا توجد الإصابات، فكل 3 أيام هناك مباراة بدون تحضير وبدون فترة إعداد".

أيضا كان يورجن كلوب مدرب ليفربول من كبار المدافعين عن هذه الخطوة حيث قال العام الماضي: "إنها ليست ميزة بل ضرورة بنسبة 100%. في كل الدول الأخرى يحدث الأمر بهذه الطريقة وهنا نحن نزيد متعة المسابقة فقط بجعلهم 3 تبديلات".

وسيتم تطبيق هذا التغيير على الدور الرابع للمسابقة، الذي يبدأ في السادس والعشرين من أكتوبر بمواجهات تشيلسي ضد ساوثامبتون، وأرسنال ضد ليدز، وكوينز بارك رينجرز ضد سندرلاند.

يستمر الدور في اليوم التالي (الأربعاء 27 أكتوبر) بمواجهات ستوك سيتي ضد برينتفورد، ووست هام ضد مانشستر سيتي، وبيرنلي ضد توتنام، وليستر ضد برايتون، وليفربول ضد بريستون نورث إيند.

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