مؤتمر إيهاب جلال: أتمنى أن يساعدنا الطقس أمام عزام

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 16:44

كتب : FilGoal

إيهاب جلال

يخشى إيهاب جلال مدرب بيراميدز حرارة الطقس في تنزانيا حين يحل ضيفا على عزام يوم السبت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

وقال جلال في مؤتمر صحفي:"أتمنى أن تكون درجة الحرارة مناسبة وكذلك الرطوبة، خاصة أن اللقاء يقام في الثانية ظهرا وفي أجواء حارة وعلى عشب صناعي، ولكن في النهاية أعلم جيدا مدى خبرة اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع جميع الظروف الصعبة".

وأضاف "أسعى لبداية البطولة بقوة، رغم غياب عناصر عديدة إلا أن الاستعداد كان جيدا والفريق جاهز للمباراة. هدفنا هو التتويج باللقب".

أخبار متعلقة
تنس - إنجاز تاريخي.. أنس جابر أول عربية ضمن أفضل 10 لاعبات في العالم رئيس الحكام في يويفا عن هدف مبابي: نص القانون يتعارض مع روحه زد يتغلب على الأهلي ومصر للمقاصة بافتتاحية بطولة زد التحضيرية مؤتمر سولشاير: هذا سبب استبعاد رونالدو ضد إيفرتون.. لا أفكر في ليفربول وأريد بقاء لينجارد

واستمر "فريق عزام جيد ومنظم، شاهدت مباراته ضد هورسيد الصومالي، المباراة لن تكون سهلة".

وسيستضيف بيراميدز لقاء الإياب ضد عزام في 23 أكتوبر الجاري.

وإذا عبر لدور الملحق ستحدد القرعة منافسه التالي.

وسيستهل بيراميدز مشواره في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز بمواجهة مصر للمقاصة.

بيراميدز الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
كايري إرفينج.. نجم NBA الذي رفض لقاح كورونا وخسر مكانه في بروكلين نيتس 25 دقيقة | رياضات أخرى
الإسماعيلي يستعد للقاء الأهلي في افتتاح الدوري بوديتين ساعة | الدوري المصري
تصفيات المونديال – أمريكا الجنوبية.. لنؤجل الحسم لحين آخر ساعة | تصفيات كأس العالم
عامر حسين يكشف نظام كأس الرابطة وبند مواجهة العنصرية في الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
إيفرا: سئمت منح الكرة الذهبية إلى ميسي 2 ساعة | أوروبا
نجوم الدوري – شكري نجيب.. من "أرجو من الإسماعيلي أن يتركني أرحل" إلى القائد الهداف 2 ساعة | الدوري المصري
في الدقائق الأخيرة.. مبابي ينقذ باريس سان جيرمان أمام أنجيه 2 ساعة | الدوري الفرنسي
صن: برشلونة يراقب دفاع تشيلسي لدعم صفوفه بالمجان 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري