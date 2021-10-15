مؤتمر إيهاب جلال: أتمنى أن يساعدنا الطقس أمام عزام

يخشى إيهاب جلال مدرب بيراميدز حرارة الطقس في تنزانيا حين يحل ضيفا على عزام يوم السبت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

وقال جلال في مؤتمر صحفي:"أتمنى أن تكون درجة الحرارة مناسبة وكذلك الرطوبة، خاصة أن اللقاء يقام في الثانية ظهرا وفي أجواء حارة وعلى عشب صناعي، ولكن في النهاية أعلم جيدا مدى خبرة اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع جميع الظروف الصعبة".

وأضاف "أسعى لبداية البطولة بقوة، رغم غياب عناصر عديدة إلا أن الاستعداد كان جيدا والفريق جاهز للمباراة. هدفنا هو التتويج باللقب".

واستمر "فريق عزام جيد ومنظم، شاهدت مباراته ضد هورسيد الصومالي، المباراة لن تكون سهلة".

وسيستضيف بيراميدز لقاء الإياب ضد عزام في 23 أكتوبر الجاري.

وإذا عبر لدور الملحق ستحدد القرعة منافسه التالي.

وسيستهل بيراميدز مشواره في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز بمواجهة مصر للمقاصة.