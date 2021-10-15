مؤتمر سولشاير: هذا سبب استبعاد رونالدو ضد إيفرتون.. لا أفكر في ليفربول وأريد بقاء لينجارد

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 15:34

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو وأولي جونار سولشاير

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد سبب استبعاد كريستيانو رونالدو نجم الفريق من التشكيل الأساسي في لقاء إيفرتون في سابع جولات الدوري الإنجليزي قبل التوقف الدولي مباشرة.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "رونالدو لاعب استثنائي وهداف ولاعب محترف ومن الصعب استبعاده، اعتقد أن أي شخص سيحب لو بإمكانه أن يلعب 6 مباريات في 6 أيام بنفس التشكيل طوال الوقت".

واستدرك "لكن علينا المداورة لأننا بحاجة للوصول لنهاية الوسم بأقصى جاهزية واستعداد".

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وواصل "في الموسم الماضي وصلنا لشهر مايو وكنا مرهقين للغاية، أدير اللاعبين من أجل النادي، بالطبع من الرائع تواجد رونالدو في أرض الملعب وسيوفر لنا الحلول دائما كلما شارك لفترة أطول وكلما كان ذلك أفضل لنا".

وكشف سولشاير عن ضم ماركوس راشفورد لقائمة الفريق التي تستعد للقاء ليستر سيتي دون أن يوضح إن كان سيشارك أساسيا أم لا.

ورفض سولشاير الحديث عن مباراتي أتالانتا وليفربول قائلا: "أفكر الآن في لقاء ليستر سيتي يجب أن نفكر في كل مباراة على حدة".

وأكمل "أضفنا لاعبين هجوميين مميزين وسجلنا أهدافا كثيرة وهذا وقت جيد لتكون لاعبا في هجوم مانشستر يونايتد وعلينا القيام بذلك بشكل مستمر والحفاظ على الحمض النووي ليونايتد مع الدفاع بشكل جيد".

ويحل يونايتد ضيفا على ليستر سيتي غدا السبت لملاقاته في ثامن جولات الدوري الإنجليزي.

وحصد يونايتد 14 نقطة بالتساوي مع مانشستر سيتي وإيفرتون وبرايتون ولكنه يحتل المركز الرابع مقابل الثالث لجاره والخامس للتوفيز والساد لألبيون بسبب فارق الأهداف.

وعن جيسي لينجارد قال سولشاير: "نريد تمديد تعاقده فهو لاعب مهم بانسبة لنا والقرار يعود له، ربما لي أيضا بمنحه المزيد من الوقت للعب لأنه يستحق ذلك، لقد بدأ الموسم جيدا وسدل بعض الأهداف الهامة للغاية بالنسبة لنا".

وينتهي تعاقد لينجارد بنهاية الموسم الجاري وتشير التقارير الصحفية لرفضه التجديد إلا بعد الحصول على ضمانات باللعب أساسيا بشكل أكبر.

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