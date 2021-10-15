المندوه يعد لاعبي الزمالك بمكافأة حال الفوز على توسكر.. وتدريبات استشفائية للمستبعدين

أوضح الزمالك عبر موقعه الرسمي أن حسام المندوه عضو لجنة إدارته وعد اللاعبين بصرف مكافأة من جيبه الخاص في حال فوزهم على توسكر الكيني.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر عصر السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وطالب المندوه اللاعبين بالتركيز في المباراة خلال حديثه معهم قبل انطلاق مران الجمعة.

وفي القاهرة، أدى لاعبو الزمالك المستبعدون من المباراة تدريبات استشفائية في الجيم.

وواصل المهاجم الإيفواري رزاق سيسيه تدريباته التأهيلية.

وسيستضيف الزمالك فريق توسكر في لقاء الإياب يوم 22 أكتوبر الجاري على ملعب برج العرب.

ثم يواجه ضيفه إنبي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويحمل الزمالك لقب الدوري بعدما توج به الموسم الماضي.