نيوكاسل يؤكد بقاء ستيف بروس في منصبه أمام توتنام من أجل إنجاز الـ1000 مباراة

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 14:02

كتب : FilGoal

ستيف بروس نيوكاسل

أعلن نيوكاسل اليوم الجمعة بقاء المدير الفني للفريق ستيف بروس في منصبه في مواجهة توتنام المقبلة.

وستكون المباراة المقبلة للمدرب الإنجليزي هي رقم 1000 في مسيرته التدريبية.

وعقب الاستحواذ من قبل صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل انتشرت العديد من الأنباء عن رحيل بروس قبل لقاء توتنام.

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لكن نشر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي اليوم أكد خلاله بقاء المدرب صاحب الـ60 عاما في منصبه للقاء توتنام.

وستقام المباراة في ملعب نيوكاسل، سانت جيمس بارك الأحد المقبل في ثامن جولات الدوري الإنجليزي.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول الترتيب بعد حصوله على ثلاث نقاط فقط حتى الآن.

نيوكاسل ستيف بروس
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