مؤتمر كلوب: بيع نيوكاسل؟ هناك مخاوف بشأن حقوق الإنسان.. والدوري الإنجليزي لا يساعد مثل الإسباني

انتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عملية بيع نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودي قائلا إنه انتظر توضيحا من رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" بسبب المخاوف بشأن حقوق الإنسان.

كما انتقد كلوب بيع النادي لدولة بعد ناديين آخرين تتملكهما دول في إشارة لمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "انتظرت توضيحا أو بيانا رسميا من ريتشارد ماسترز رئيس بريميرليج، هناك مخاوف بشأن حقوق الإنسان هذا واضح".

وأكمل "هذا هو الوضع حاليا، ماذا يعني ذلك لكرة القدم؟".

وأضاف "قبل بضعة أشهر كان هناك اعتراضات كثيرة حول دوري السوبر الأوروبي، لكن عملية البيع تلك تخلق فريقا نخبويا، مع طريقة استخدام قواعد اللعب المالي النظيف ولا أحد يعرف إن كانت موجود فالوضع كما هو الآن، جمهور نيوكاسل سيحبون ما يحدث، هذا نادي سيصبح قوة عالمية أخرى".

وأردف "كما أعلم فهذا ثالث نادي أصبح مملوكا لدولة، هذا ما أصبح على الجميع التعامل معه".

وواصل متحدثا عن نيوكاسل "الأمر الآن أكثر من المال بل عن القرارات الجيدة، لقد وصفت الموقف فقط، في عام 2019 توجنا بدوري أبطال أوروبا وكان هناك دولتين يمتلكان ناديين، نستطيع الفوز بالمباريات حتى لو هناك قوة مالية أكبر منا الكل يعرف ذلك بالفعل".

وأكمل ساخرا "نضوج نيوكاسل لن يحدث في يوم وليلة سيكون هناك الكثير من التغييرات خلال السنوات المقبلة، هو مشروع ضخم لكن هذه كرة القدم، نستطيع الفوز ضدهم في 5 أو 6 أو 7 سنوات، إن تحلى الملاك بالصبر سيخلقون قوة عالمية جديدة، ربما سيشترون دوري".

وتطرق كلوب للحديث عن غياب أليسون بيكر حارس مرمى الفريق وفابينيو عن مباراة واتفورد غدا بعد مشاركتهما صباح اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم مع منتخب بلادهما البرازيل.

وقال: "المشكلة هي أنه عندما أجاوب يبدو أنني منزعج وأنا لست كذلك، للأسف لا توجد لدينا فرصة فالبرازيل خاضت مباراة في وقت سابق والأمر ليس في أيدينا".

وأكمل "لدينا قائمة كبيرة لكن بالنسبة للاتحاد الإنجليزي لن يحدث معنا مثلما حدث مع أتليتكو مدريد".

وأوضح "أتليتكو ستؤجل له مباراة قبل مواجهتنا بسبب ما حدث من الأجندة الدولية وهذا لن يحدث هنا في إنجلترا".

وأتم "اللاعبان سيسافران إلى إسبانيا وينتظران الفريق هناك قبل ملاقاة أتليتكو في دوري أبطال أوروبا".