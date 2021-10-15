الزمالك بزيه التقليدي ضد توسكر.. ومسحة طبية للاعبين

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 13:30

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الدوري - ممر شرفي

تقرر أن يرتدي الزمالك زيه التقليدي الأبيض بالكامل في مواجهة توسكر الكيني غدا السبت.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني لملاقاته في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

فيما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر.

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وأجرى لاعبو الزمالك مسحة طبية صباح اليوم الجمعة للكشف عن فيروس كورونا.

وسيخوض الفريق تدريبه الأخير اليوم على ملعب نيايو الوطني الذي يستضيف المباراة على أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من المران وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكانت بعثة الزمالك اكتمل عقدها في وقت سابق بوصول اللاعبين الدوليين بعدما سافر الفريق في وقت مبكر منتصف الأسبوع الماضي.

الزمالك توسكر في إفريقيا
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