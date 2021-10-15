مواعيد مباريات الجمعة 15 أكتوبر 2021.. انطلاق دور الـ32 لـ دوري أبطال إفريقيا

ينطلق اليوم الجمعة دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ويلعب أمازولو الجنوب إفريقي ضد ضيفه مازيمبي المنتمي للكونغو الديمقراطية.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء.

وفي الدوري الفرنسي يستضيف باريس سان جيرمان فريق أنجيه (9 مساء - beIN Premium 1).

وتبدأ في الثانية والنصف عصرا مباريات الجولة الثالثة من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

ويستضيف الداخلية فريق الإنتاج الحربي في لقاء تبثه قناة نايل سبورت.

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