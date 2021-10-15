مواعيد مباريات الجمعة 15 أكتوبر 2021.. انطلاق دور الـ32 لـ دوري أبطال إفريقيا
الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 13:22
كتب : FilGoal
ينطلق اليوم الجمعة دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ويلعب أمازولو الجنوب إفريقي ضد ضيفه مازيمبي المنتمي للكونغو الديمقراطية.
وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء.
وفي الدوري الفرنسي يستضيف باريس سان جيرمان فريق أنجيه (9 مساء - beIN Premium 1).
وتبدأ في الثانية والنصف عصرا مباريات الجولة الثالثة من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.
ويستضيف الداخلية فريق الإنتاج الحربي في لقاء تبثه قناة نايل سبورت.