مواعيد مباريات الجمعة 15 أكتوبر 2021.. انطلاق دور الـ32 لـ دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 13:22

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا

ينطلق اليوم الجمعة دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ويلعب أمازولو الجنوب إفريقي ضد ضيفه مازيمبي المنتمي للكونغو الديمقراطية.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء.

وفي الدوري الفرنسي يستضيف باريس سان جيرمان فريق أنجيه (9 مساء - beIN Premium 1).

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وتبدأ في الثانية والنصف عصرا مباريات الجولة الثالثة من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

ويستضيف الداخلية فريق الإنتاج الحربي في لقاء تبثه قناة نايل سبورت.

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دوري أبطال إفريقيا
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