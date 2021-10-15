عبد الحفيظ: مواجهة الحرس الوطني لن تكون سهلة.. نريد بداية قوية لأبطال إفريقيا

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 10:57

كتب : حسام نور الدين

الأهلي إنبي كأس مصر

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن مواجهة الحرس الوطني النيجري لن تكون سهلة كما يتخيل البعض مؤكدا أنها تتطلب تركيزا كبيرا لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحل الأهلي غدا السبت ضيفا على الحرس الوطني لملاقاته في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الخفيظ: "يجب أن نحقق نتيجة إيجابية لتكون بداية قوية للأهلي في النسخة الجديدة من دوري الأبطال".

أخبار متعلقة
تحقيق في الجول – من الرقص إلى الاستغناء.. ظاهرة تسريح اللاعبين والمدربين بعد الصعود للممتاز بعثة الأهلي تصل إلى النيجر لبدء المشوار في دوري أبطال إفريقيا مدربو الدوري - مستعينا بخبرات تلميذ الجوهري.. تامر مصطفى "لتخطي إنجازات إيهاب جلال" في هويدي

وواصل "الجهاز الفني درس الفريق المنافس خلال الأيام الماضية للتعرف على نقاط القوة والضعف لديه واختيار أنسب طريقة لمواجهته".

وستقام المباراة في ملعب الجنرال سيني كونتشي في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويجري الأهلي اليوم الجمعة مرانه الوحيد اليوم في نفس توقيت المباراة.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية صباح اليوم للكشف عن فيروس كورونا.

الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار – بارتوميو: كورونا سبب وضع برشلونة الحالي.. رحيل ميسي كارثة وهذا ما حدث مع كوتينيو ونيمار 44 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد الحفيظ: مواجهة الحرس الوطني لن تكون سهلة.. نريد بداية قوية لأبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تصفيات المونديال - البرازيل تدهس أوروجواي.. وتشيلي تضرب فنزويلا بثلاثية 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - لاوتارو ينصر الأرجنتين على بيرو.. وبوليفيا تسحق باراجواي 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
تحقيق في الجول – من الرقص إلى الاستغناء.. ظاهرة تسريح اللاعبين والمدربين بعد الصعود للممتاز 12 ساعة | تقرير في الجول
كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة التاسعة 12 ساعة | رياضات أخرى
حمص لـ في الجول: أشعر بالراحة مع الجهاز الفني الحالي.. ونسعى لوضع مختلف 12 ساعة | الدوري المصري
أخبار سارة في مدريد.. إصابة ألابا "إنذار كاذب" 12 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري