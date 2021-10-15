عبد الحفيظ: مواجهة الحرس الوطني لن تكون سهلة.. نريد بداية قوية لأبطال إفريقيا

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن مواجهة الحرس الوطني النيجري لن تكون سهلة كما يتخيل البعض مؤكدا أنها تتطلب تركيزا كبيرا لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحل الأهلي غدا السبت ضيفا على الحرس الوطني لملاقاته في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الخفيظ: "يجب أن نحقق نتيجة إيجابية لتكون بداية قوية للأهلي في النسخة الجديدة من دوري الأبطال".

وواصل "الجهاز الفني درس الفريق المنافس خلال الأيام الماضية للتعرف على نقاط القوة والضعف لديه واختيار أنسب طريقة لمواجهته".

وستقام المباراة في ملعب الجنرال سيني كونتشي في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويجري الأهلي اليوم الجمعة مرانه الوحيد اليوم في نفس توقيت المباراة.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية صباح اليوم للكشف عن فيروس كورونا.