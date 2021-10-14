"مورينيو يجب أن يكون مدرب نيوكاسل الجديد"

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 20:55

كتب : أحمد أباظة

جوزيه مورينيو مدرب روما

لا زال تداول الأسماء مستمر حتى يتم تحديد هوية مدرب نيوكاسل يونايتد الجديد، بعد انتقال ملكيته من مايك أشلي إلى التحالف المالي بقيادة صندوق الاستثمار السعودي.

ويتردد اسم أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق بقوة، خصوصا وأنه بلا عقد في الوقت الحالي، كما يملك خبرة في البريميرليج الذي فاز به مع تشيلسي.

ولكن على الناحية الأخرى، يقترب اللاعب الإنجليزي السابق داني ميلز اسم جوزيه مورينيو مدرب روما، رغم أنه يرتبط مع ذئاب العاصمة الإيطالية بعقد مدته 3 سنوات.

أخبار متعلقة
سكاي: 16 مليون يورو تفصل نيوكاسل عن رودجرز بيلد تكشف حقيقة رغبة نيوكاسل في التعاقد مع هالاند وكوتينيو وزوله تقارير: نيوكاسل مهتم بالتعاقد مع فيرنر سبورت: نيوكاسل يستفسر من برشلونة عن إمكانية ضم لينجليه

وقال ميلز في تصريحاته لـ "توك سبورت": "إذا كنا نتحدث عن منح المال لبناء فريق ناجح، سأذهب إلى مورينيو".

وأضاف "إذا منحت جوزيه ما يكفي من المال وسمحت له بفعل ما يريده، سيرشدك إلى النجاح أسرع من أي أحد آخر".

وأوضح "نيوكاسل يمكنه السير بخطوات بطيئة والنجاة هذا الموسم، ثم ينهي الموسم القادم في أول 10، ثم أول 6 وهكذا".

وبدأ مورينيو موسمه مع روما في الدوري الإيطالي بـ5 انتصارات وهزيمتين، ليجمع 15 نقطة حتى الآن، بفارق 6 نقاط عن نابولي المتصدر.

يذكر أن التقارير تشير إلى اقتراب إقالة ستيف بروس مدرب نيوكاسل تمهيدا لبناء فريق جديد بتعاقدات جديدة ومدرب جديد أيضا، حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر في البريميرليج بـ3 نقاط من 3 تعادلات و4 هزائم.

مورينيو نيوكاسل الدوري الإنجليزي روما
نرشح لكم
أخر الأخبار
"رحيل دوناروما بالمجان خطأ ميلان وليس رايولا" 16 دقيقة | الدوري الإيطالي
"مورينيو يجب أن يكون مدرب نيوكاسل الجديد" 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تصفيات المونديال – الكراسي الموسيقية تشعل صراع أمريكا الشمالية 56 دقيقة | تصفيات كأس العالم
بوكيتينو: شغف نيمار لا يزال حاضرا.. وهذا رأيي في عودة راموس ساعة | الدوري الفرنسي
عودة الكرة بدون ميسي ونيمار.. صلاح ضد واتفورد وتحديات برشلونة ساعة | تقرير في الجول
تقرير تركي: جالاتاسراي يُحدد موقف مصطفى محمد في الأيام المقبلة ساعة | المحترفون
يحب شباكهم كثيرا.. قصة صلاح أمام واتفورد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سفير مصر في كينيا يعلن إقامة لقاء الزمالك وتوسكر بدون جماهير 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري