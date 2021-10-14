"مورينيو يجب أن يكون مدرب نيوكاسل الجديد"

لا زال تداول الأسماء مستمر حتى يتم تحديد هوية مدرب نيوكاسل يونايتد الجديد، بعد انتقال ملكيته من مايك أشلي إلى التحالف المالي بقيادة صندوق الاستثمار السعودي.

ويتردد اسم أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق بقوة، خصوصا وأنه بلا عقد في الوقت الحالي، كما يملك خبرة في البريميرليج الذي فاز به مع تشيلسي.

ولكن على الناحية الأخرى، يقترب اللاعب الإنجليزي السابق داني ميلز اسم جوزيه مورينيو مدرب روما، رغم أنه يرتبط مع ذئاب العاصمة الإيطالية بعقد مدته 3 سنوات.

وقال ميلز في تصريحاته لـ "توك سبورت": "إذا كنا نتحدث عن منح المال لبناء فريق ناجح، سأذهب إلى مورينيو".

وأضاف "إذا منحت جوزيه ما يكفي من المال وسمحت له بفعل ما يريده، سيرشدك إلى النجاح أسرع من أي أحد آخر".

وأوضح "نيوكاسل يمكنه السير بخطوات بطيئة والنجاة هذا الموسم، ثم ينهي الموسم القادم في أول 10، ثم أول 6 وهكذا".

وبدأ مورينيو موسمه مع روما في الدوري الإيطالي بـ5 انتصارات وهزيمتين، ليجمع 15 نقطة حتى الآن، بفارق 6 نقاط عن نابولي المتصدر.

يذكر أن التقارير تشير إلى اقتراب إقالة ستيف بروس مدرب نيوكاسل تمهيدا لبناء فريق جديد بتعاقدات جديدة ومدرب جديد أيضا، حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر في البريميرليج بـ3 نقاط من 3 تعادلات و4 هزائم.