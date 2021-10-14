سفير مصر في كينيا يعلن إقامة لقاء الزمالك وتوسكر بدون جماهير

أعلن خالد الأبيض سفير مصر في كينيا إقامة لقاء الزمالك وتوسكر بدون حضور جماهيري.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر السبت المقبل لملاقاته في ذهاب دور الت32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأشار السفير المصري إلى أن قرار إقامة المباراة بدون جماهير يأتي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت بعثة الزمالك اكتملت فجر اليوم بوصول اللاعبين الدوليين إلى كينيا عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويدير مباراة الزمالك وتوسكر طاقم تحكيم إثيوبي مكون من باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.