صلاح يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول.. ويختار هدفه الأفضل خلاله

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب شهر سبتمبر في ناديه بعدما تفوق على كورتيس جونز بالتصويت.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل صلاح ستة أهداف في خمس مباريات خلال شهر سبتمبر، بواقع ثلاثة في الدوري الإنجليزي ومثلهم في دوري أبطال أوروبا.

وتحدث صلاح لموقع ليفربول الرسمي عقب تسلمه الجائزة قائلا: "أنا سعيد طالما أن الفريق يحقق الفوز".

وواصل "أحاول مساعدة الفريق بتسجيل الأهداف والمساهمة في الفوز بالمباريات هذا هو أهم شيء".

وعن أفضل هدف له خلال الشهر المنصرم قال: "ربما سأختار هدفي ضد ميلان، هذه أول مرة أسجل ضدهم في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لأننا كنا متأخرين في النتيجة بهدفين لهدف لذا كان من الهام أن نعود في اللقاء".

وأردف "لذا سأختار ذلك الهدف".

𝐘𝐞𝐬, 𝐌𝐨! 🏆 Presenting your @StanChart Player of the Month for September 👏 pic.twitter.com/ediGt2T10o — Liverpool FC (@LFC) October 14, 2021

وعن تسجيله لـ100 هدف في الدوري الإنجليزي وأسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لذلك الرقم قال: "أنا فخور جدا".

وأكمل صلاح "أن أسجل أهدافا فهذا شيء هام لكن أن أصبح أسرع من يصل لـ100 هدف مع ليفربول فهذا شيء خاص، احاول دائما تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق".

قبل أن يستدرك "لكن أعتقد أن كوني أسرع لاعب يصل لـ100 هدف مع ليفربول هو شيء أكثر خصوصية".

وتطرق الحديث عن هدفه المُبهر ضد مانشستر سيتي على الرغم من أنه لم يُسجل في شهر سبتمبر وقال: "الأجواء كانت رائعة لذا هذا الهدف كان خاص جدا، تواجد الجمهور وأجواء ملعب أنفيلد كانت رائعة".

وأكمل "استمتعنا بالمباراة، لم يكن أفضل أداء لنا لكن في الشوط الثاني لعبنا جيدا والأجواء ساعدنا للعب مباراة جيدة".

وعن تقييمه لموسم الفريق حتى الآن إذ أنه يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ15 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر قال: "يجب أن نقدم أفضل ما لدينا دائما للفوز بشيء ما، وأعتقد إننا نملك الإمكانيات لذلك".

وتابع "لدينا فريق عظيم لذا يجب أن ندفع أنفسنا للأمام ولأقصى حد ونحاول الفوز بشيء ما، أثق أن كل شخص يفكر بالطريقة ذاتها، وهذا ما نحتاجه أن نفكر دائما أننا سننهي الموسم متوجين ببطولة".

وعن ملاقاة واتفورد وتسجيله دائما في شباكهم وهل يفكر في ذلك الأمر أجاب صلاح "نعم أحيانا لكنني أتطلع للمباراة وأمامنا أيام قليلة للتحضير للقاء وأنا متحمس جدا".