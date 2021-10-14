أزمة جديدة في مانشستر سيتي.. توريس يغيب لمدة شهر

يغيب فيران توريس عن صفوف مانشستر سيتي لمدة 4 أسابيع على أقل تقدير، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في قدمه خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في الوقف الدولي.

جاء ذلك على هامش نهائيات دوري الأمم الأوروبية، التي احتل منتخب إسبانيا وصافتها بخسارة النهائي أمام فرنسا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل توريس هدفي نصف النهائي في مرمى إيطاليا، خلال المباراة التي انتهت بفوز الماتادور بنفس النتيجة 2-1، إلا أنه تعرض لإصابة في القدم بنهاية الواجب الدولي، والتي ستؤثر على حسابات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

ويواصل حامل لقب البريميرليج رحلة الدفاع بمواجهة ضيفه بيرنلي يوم السبت، وخلال هذه الأسابيع الأربعة سيلعب 6 مباريات من ضمنها الدربي ضد مانشستر يونايتد في السادس من نوفمبر قبل التوقف الدولي الأخير لعام 2021.

وسيأمل جوارديولا في استعادة توريس لكامل لياقته خلال أسبوعي التوقف، إذ من غير المتوقع أن ينضم توريس للمنتخب بعد غيابه طوال الشهر.

بعد ذلك التوقف الأخير، يعود مانشستر سيتي بمواجهة إيفرتون في الحادي والعشرين من نوفمبر، وبذلك يمر 6 أسابيع على آخر مشاركة للجناح الإسباني، قبل 3 أيام من مواجهة أخرى مرتقبة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن توريس الذي يلعب كمهاجم مع مانشستر سيتي بعد فشل الفريق الأزرق في التعاقد مع لاعب يشغل هذا المركز، سجل 3 أهداف في 7 مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم.