أرتيتا يتحدث عن فقدان النني في يناير بسبب أمم إفريقيا

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن احتمالات غياب لاعبيه محمد النني وتوماس بارتي في يناير المقبل بسبب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

لاعب الوسط المصري وزميله الغاني سيذهبا إلى الكاميرون في يناير المقبل للمشاركة في العرس القاري.

وقال أرتيتا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "دعونا نرى ما وصلنا إليه في الوقت الحالي، أي اللاعبين متاحين لدينا وإلى متى".

وأضاف "هناك بعض علامات الاستفهام، لكننا سنجد الحل".

وأكمل "إذا كان عليهما المغادرة للمشاركة في البطولة، فعليهم المغادرة".

وشدد المدرب الإسباني "سيتعين علينا إيجاد البدائل المناسبة لهما".

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة مع نيجيريا، السودان، غينيا بيساو.

بينما يلعب المنتخب الغاني في المجموعة الثالثة مع المغرب، جزر القمر، الجابون.

ويقضي النني موسمه السادس مع أرسنال الذي انتقل له في يناير 2016 قادما من بازل السويسري.