قائمة الأهلي – غياب أفشة.. وحضور كوكا ومحمد محمود لمواجهة جيندارميري

يغيب محمد مجدي "أفشة" عن الأهلي أمام جيندارميري، فيما يتواجد محمد محمود لاعب الوسط العائد من الإصابة، وأحمد نبيل "كوكا" لاعب الوسط الشاب.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة جيندارميري من النيجر، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي شهدت غياب أفشة صانع ألعاب الفريق الذي يحتفل بزواجه، فيما تواجد محمد محمود بعد اكتمال شفائه من الإصابة.

وتواجد أيضا محمد شريف مهاجم الفريق بعد حصوله على فترة راحة، والشاب أحمد نبيل "كوكا" في وسط الملعب.

وتشهد القائمة غياب محمد الشناوي حارس الفريق للإصابة، بجانب غياب لويس ميكيسون، وصفقات الفريق الجديدة لعدم قيدها في القائمة الأولية للبطولة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أيمن أشرف – محمد هاني – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – أكرم توفيق – أليو ديانج – عمرو السولية – أحمد نبيل "كوكا".

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – وليد سليمان – محمد محمود – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

اليكم قائمة فريقنا للسفر إلى النيجر لمواجهة الحرس الوطني ضمن منافسات دوري الأبطال 🦅💪🔝#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/nCtx5WJUSH — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 14, 2021

ويلتقي الأهلي مع جيندارميري مساء السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.