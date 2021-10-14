حل إسباني مبتكر لضمان مشاركة أليسون وفابينيو ضد أتليتكو ويونايتد

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 13:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح بكرة الهاتريك مع أليسون بعد لقاء ليفربول وليدز

يدرس نادي ليفربول حل أزمة مشاركة لاعبيه البرازيليين في مباريات الأسبوع المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، بحل مبتكر.

الثنائي أليسون بيكر وفابينيو سيشارك مع منتخب البرازيل ضد أوروجواي فجر الجمعة، قبل 35 ساعة من مباراة الفريق ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي ظهر السبت.

وقال فابينيو للصحفيين: "لا أعتقد أننا سنلعب أمام واتفورد، لا أليسون ولا أنا".

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عقب مواجهة واتفورد سيستعد ليفربول لمباراتين هامتين، الأولى ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، والأخرى أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد التالي.

وأضاف "سنحتاج للخضوع لحجر صحي عند العودة إلى إنجلترا، لكن النادي يدرس ما إذا كان من الأفضل الذهاب مباشرة إلى إسبانيا للمشاركة ضد أتليتكو والبقاء في حجر صحي هناك، دون البقاء في فندق في إنجلترا".

سفر فابينيو وأليسون إلى إسبانيا، لن يسمح لهما فقط بالمشاركة ضد أتليتكو ولكن لإنهاء فترة الحجر الصحي قبل العودة إلى إنجلترا.

فقد غادر منتخب البرازيل كولومبيا المدرجة في القائمة الحمراء يوم 10 أكتوبر، مما يعني أن ثنائي ليفربول لن يحتاج إلى العزل إذا عاد لإنجلترا بعد 21 أكتوبر.

ونظرا لأن مباراة أتليتكو ستقام يوم 19 أكتوبر، والمباراة التالية ضد مانشستر يونايتد في 24 أكتوبر، فمن الممكن أن يسافر فابينيو وأليسون من وإلى إسبانيا بعيدا عن باقي أعضاء الفريق.

وتلقى ليفربول دفعة معنوية كبيرة بجاهزية الثنائي ديوجو جوتا وترينت ألكساندر أرنولد لمواجهة واتفورد.

ديوجو جوتا تعرض لإصابة في تدريبات المنتخب البرتغالي عاد على إثرها مبكرا لمعسكر ليفربول.

على الجانب الآخر، تعرض أرنولد لإصابة في الفخذ قبل مواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا وغاب على إثرها عن مباراتي بورتو ومانشستر سيتي.

يورجن كلوب قال في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "أرنولد وجوتا في حالة جيدة، من المتوقع أن ينضما للتدريبات بشكل طبيعي يوم الخميس".

وأضاف "تياجو ألكانتارا سيحتاج لوقت أطول، لم ينضم للتدريبات حتى الآن ومن الصعب تواجده في المباراة".

يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي المتصدر.

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