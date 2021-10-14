نجم ليدز السابق: أداما تراوري يمكنه التألق مع ليفربول مثل صلاح وماني

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 12:17

كتب : FilGoal

أداما تراوري - ولفرهامبتون - ليفربول - هندرسون

يشعر نويل ويلان نجم ليدز يونايتد السابق بقدرة أداما تراوري مهاجم ولفرهامبتون على النجاح مع ليفربول وتعويض غياب محمد صلاح وساديو ماني في يناير المقبل.

الثنائي الإفريقى المتألق سيذهب إلى الكاميرون للمشاركة مع منتخبي مصر والسنغال في كأس الأمم الإفريقية يناير المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه يورجن كلوب لتعويض غياب صلاح وماني.

وقال ويلان ردا على ربط اسم تراوري بالانتقال لليفربول في يناير المقبل: "إنه لاعب يمكن أن يكون حاسما في الفوز بالمباريات".

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وأضاف في تصريحات لموقع فوتبول إنسايدر "يمكن لتراوري أن يكون مدمرا مثل صلاح وماني في مركز الجناح المهاجم".

وتابع "تراوري يتمتع بسرعة كبيرة ويركض نحو المرمى مباشرة، كما أنه طور لمسته الأخيرة".

وشدد "إنه لاعب أكثر اكتمالا الآن، يمكنه التسجيل بعد استقبال عرضية داخل منطقة الجزاء أو من تسديدة على المرمى".

وأتم "أعتقد أنه سيتناسب مع أسلوب لعب ليفربول تماما".

تراوري البالغ من العمر 25 عاما كان في طريقه لتمثيل منتخب مالي لكنه يرتدي قميص المنتخب الإسباني الآن.

ولعب مهاجم ولفرهامبتون 8 مباريات دولية بقميص اللاروخا.

محمد صلاح ليفربول ساديو ماني أداما تراوري
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