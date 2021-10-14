محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر من رابطة اللاعبين المحترفين

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 11:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي

جائزة جديدة للملك، ولقب جديد يحوز عليه عن جدارة في الدوري الإنجليزي.

حصد محمد صلاح نجم ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر رسميا.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي عن فوز صلاح بالجائزة عن شهر سبتمبر بتصويت الجماهير.

صلاح شارك في 3 مباريات خلال شهر سبتمبر. سجل فيهم ثلاثة أهداف.

ويقدم صاحب الـ29 عاما موسما رائعا مع ليفربول، إذ سجل 9 أهداف في 9 مباريات، وصنع ثلاثة آخرين.

في إنجلترا محمد صلاح ليفربول
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