محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر
الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 11:14
كتب : FilGoal
جائزة جديدة للملك، ولقب جديد يحوز عليه عن جدارة في الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
حصد محمد صلاح نجم ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر رسميا.
🙌Our September Premier League PFA @VertuMotors Fans’ Player of the Month is @mosalah!#PFAFPOTM | @lfc pic.twitter.com/dV1wtjmDng— Professional Footballers' Association (@PFA) October 14, 2021
وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي عن فوز صلاح بالجائزة عن شهر سبتمبر بتصويت الجماهير.
صلاح شارك في 3 مباريات خلال شهر سبتمبر. سجل فيهم ثلاثة أهداف.
ويقدم صاحب الـ29 عاما موسما رائعا مع ليفربول، إذ سجل 9 أهداف في 9 مباريات، وصنع ثلاثة آخرين.
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